解決基金公路逢假日就塞 將先拆除基金二路分隔島

2019-05-16 21:26 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



台2線基隆市基金公路路段由於是台北、基隆方向往返北海岸金山、萬里必經道路，逢周六日及假日都會大塞車，基隆市議會市政考察團今天下午前往了解交通部公路總局改善作法，公路總局表示，短期將先把基金二路即台2線55、56公里處的瓶頸路段中央分隔島拆除，往基隆方向即可增加1車道，預計7月完成設計，8月發包，年底前完工使用。

公路總局第一區養護工程處簡報指出，短期主要先解決塞車，會把台2線55、56公里瓶頸路段的中央分隔島拆除，原來分隔島的位置再加上道路的寬度重新調整，往基隆方向就可以增加一個車道出來，對紓解車流有幫助，7月可完成設計，8月發包，今年底前完工開放使用。

公路總局說，在中期部分，目前計畫再打除基金二路其他中央分隔島及縮減東側人行道，將目前的雙向雙車道及兩機慢車道，調整為雙向四車道，可以增加車流容量，對減輕車流壓力有幫助。長期方案則是從台62線萬瑞快速道路設置高架道路，讓車流能直接前往金山、萬里，不要再進入基金路段，就可改善龐大車流。

公路總局表示，短期馬上就能完成，中長期因牽涉大、經費也高，且還要廣納地方意見，前尚未定案，仍在評估中，會在當地開說明會，了解居民需求，以及克服可能的困難。對於地方人士建議，都會納入參考，向上反映。

今天有多名議員到場，議員多指每到假日，白天從北二高下來的車流非常大，基金一、二都會塞車，晚上金山萬里車流回來，又經基金公路上北二高，早晚都會塞，讓居民非常苦惱。