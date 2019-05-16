淡水舊納骨塔變危樓 遷移自費家屬反彈

2019-05-16 19:51 觀天下 記者許端驛／淡水報導



淡水第一公墓納骨塔，要求家屬將祖先塔位遷移到新的聖賢祠，因許多費用都要自行負擔，這讓許多家屬不排除發動抗爭。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 淡水第一公墓北勢子19號的公有納骨塔，已經30多年，因是海砂屋危樓多次修補，日前家屬收到新北市民政局的通知，要求家屬將祖先塔位遷移到新的聖賢祠，因許多費用都要自行負擔，這讓許多家屬相當反彈，更不排除發動抗爭。

位在淡水第一公墓公有納骨塔，是過去淡水人都將祖先安置祭拜的地點，但日前家屬收到新北市民政局的通知，上頭雖然是鼓勵，家屬將祖先塔位遷移到新的聖賢祠，原因就是現在使用的納骨塔是海砂屋已經是危樓，但就有家屬民眾反應，市府提出的辦法，許多費用都要自行負擔，光是他們就有六位親人的塔位，這樣下來會造成許多困擾與問題。

淡水里長聯誼會長邱美津說，民眾如要遷移至新塔，需繳交費用5000元，若骨骸已經火化，遷移費可折為3000元，引發民眾不滿，家屬質疑當初在遷入舊塔時便已繳納費用，為何遷移至新塔，還需二次繳費。

市議員蔡錦賢表示，許多家屬的祖先有交代土葬，現在因為遷塔必需火化，買合適大小的骨灰罈，才能移入，這讓許多家屬反彈更不排除抗爭。

市議員蔡錦賢說，目前舊塔有8千多個塔位，雖然現在是鼓勵通知家屬，但卻引起地方反彈，議員建議希望市府能夠原地重建另尋方法，或是吸收費用，並且在近期必需要邀集家屬與地方里長召開說明協調會，而對此民政局長柯慶忠也承諾會再與地方溝通。