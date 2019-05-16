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不平和的天安門：生而為人的選擇

北市老人健檢名額常秒殺 議員批：為德不卒

2019-05-16 17:53聯合報 記者楊正海╱即時報導

台北市政府從民國62年開始推動老人健檢，台北市議員秦慧珠下午在議會質詢指出，北市行政區域的健檢資源差異大，有3區僅1家醫院，而老人健檢名額過低，平均涵蓋率僅9.37%，不到一成老人可享用此資源，造成開放申請後老人們急著搶名額，今年超過六成的醫院在開放當天即額滿。

秦慧珠表示，104年至今台北市每年編列超過5億6千萬經費，107年起更編列超過7億1千萬預算辦理台北市辦理老人健康檢查，但隨著老年人口增加，每年平均只能服務台北市約9.37%的老人，涵蓋率不到一成。

秦慧珠說，辦理老人健檢特約醫院，各行政區健檢資源差距大，以今年為例，最多的大安區有5所醫院可服務6400人，松山區有4所醫院服務6850人，但最少的卻僅有1所醫院，為信義區、大同區、南港區，各可服務800人、2050人、2975人，住在該行政區的老人難以就近健檢。

秦慧珠表示，推估今年設籍的46萬4997名老人中，有31萬2154名老人從未參加過台北市老人健檢，秦慧珠認為老人免費健檢服務為德不卒，要求衛生局儘速改善。

北市衛生局指出，經統計顯示，台北市65歲以上曾接受老人健康檢查人數共15萬2843人，比例約為32.87％，另長者還可依就醫習慣及受檢意願，選擇所需健康檢查，例如北市推廣之老人健康檢查、成人預防保健、癌症篩檢及社區篩檢等服務。

至於服務量部份，衛生局未限制特約醫院服務申請量，但每家醫院除執行老人健檢服務外，仍需考量該院原有之醫療業務及其他公衛任務規畫情形，自行評估該院軟硬體設備、人力配置及年度規畫等因素，向衛生局申請年度可服務之最大量，衛生局再依各特約醫院申請量公告當年度老人健檢服務量。

衛生局表示，特約醫院包括台北市立聯合醫院提供服務、各醫學中心、區域醫院及地區醫院等公私立醫院共同提供北市老人健康檢查服務，截至108年已有30家特約醫院提供老人健檢服務。

台北市議會下午進行警政衛生部門質詢。記者楊正海/攝影
台北市議會下午進行警政衛生部門質詢。記者楊正海/攝影
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健檢健康檢查

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