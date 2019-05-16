北市近10年特殊節日結婚對數 第一名是這一天

2019-05-16 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



許多新人喜歡以特殊或諧音的日子作為結婚紀念日，今年恰是登記婚11周年，台北市民政局統計過去10年來特殊節日的結婚對數，第一名正是每年5月20日，第二名則為2月14日西洋情人節，1月1日元旦則為第三名。

台北市民政局長藍世聰說，北市520結婚登記總數自登記婚實施以來，已突破3000對，不單是日子好記，也對彼此表達「我愛你」的心意，第一名寶座當之無愧。

2019年5月20日諧音「愛你依舊、我愛你」，北市民政局規畫「蜂」擁520，甜「蜜」活動，凡是5月20日在北市戶政事務所登記結婚，即送「迪士尼紀念手作蜂蜜」，讓新人甜蜜加倍。

民政局，520當日，台北市各戶所除了精心布置結婚專區供民眾拍照外，也紛紛推出520專屬活動，大同戶所結合霞海城隍廟及米多禮公司，推出「幸福百分百」展覽，陳列經典結婚證書、城隍夫人幸福鞋、註生娘娘求子袋及各式時尚囍米。

松山戶所別出心裁規畫「打開你心鑰匙筆套組」搭配愛情默契大考驗，通過者致贈小型熊熊迎賓版或花漾相框2選1；大安戶所「野餐墊＋鑽石開瓶器」讓新人雙份好禮加倍幸福；中山戶所「永恆幸福保鮮盒及「愛在中山囍事成雙」結婚拍照專區。

萬華戶所有「旅行用收納袋，現場更有橫笛演奏來營造浪漫、溫馨的結婚登記氣氛；南港戶所「幸福浴皂」邀請新人一同皂幸福，加上好評不斷的精美結婚專區，讓幸福更加溫，回憶更美好；北投戶所「幸福刮刮卡」及任選名片夾或手機指環架1組，祝福新人北投偕老，真愛永駐。

此外，為鼓勵婚育、延續幸福，不少戶所更精心致贈充滿好「孕」祝福的小禮物，內湖戶所贈送2019特製版「520 19（依舊）愛你，添子旺財」金鏟子紀念禮盒1份並製作精美紀念相框，讓新人留下甜蜜回憶；士林戶所幸福好運多多禮包含「多美滿-幸福成家祈願卡」及「多福氣-幸福『女子』預皂」。