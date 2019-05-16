北市警監視器用租的？議員批柯文哲政策大轉彎

2019-05-16 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市約有1萬5000多支監視器，其中第一期建置的監視器1萬3699支今年達使用年限，警察局準備汰換這批僅30萬畫素的監視器，原定今年2月公告上網招標，但4月政策大轉彎，警察局研擬改用「租賃」取代自行建置。議員許家蓓要求警察局最慢6月決定要採取自建或租賃，並對安全、妥善率完整評估。

許家蓓說，因柯文哲指示要研議用「租賃」的方式來做監視器的汰舊換新，導致時程一延再延，原本早該決標並且開始規劃設計的第三期監視系統，目前還卡在市府的舉棋不定，尚未確定要自行建置或者租賃。

許家蓓指出，而警察局評估，監視系統自建跟租賃所需的時間大致相同，若市府最後決定使用租賃的方式，原先編列的5000多萬預算便無法執行，得重新編列預算及規劃，送議會審議，最快還要等到明年才能開始做，等於期程又要再拖1年。

此外，第一期監視器上路迄今，103年故障3812次，到了106年，故障次數暴增至7077次，可見汰換的急迫性。而租賃監視器的安全性與妥善率，也必須一併納入考量。警察局一拖再拖，政策一改再改，台北市的治安不容許這樣拖拖拉拉，警察局必須盡速定案。

市警局長陳嘉昌指出，早先是規畫自己設置，但市長柯文哲認為「我們要買服務，不是買硬體」，因此這次研議用租賃方式，有聘請專家評估，各有各的好處，經過比較，若租賃招標，約25億至28億，自建費用約15億至18億。