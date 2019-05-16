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不平和的天安門：生而為人的選擇

托嬰中心防火避難設施公安申報 新北消防嚴格把關

2019-05-16 16:43聯合報 記者王長鼎╱即時報導

昨天5月15日是全國兒童安全日，新北市消防局今天表示，托嬰與長照中心在消防級別中同屬「避難弱勢」類別，若發生火災受照顧者無法自行逃生。新北市自100年辦理公共托育服務以來，托嬰中心數量占全國之冠，目前已設置62家公共托育中心及158家私立托嬰中心，為營造幼兒安全環境，要求托嬰中心辦理建築物防火避難設施公安申報。

為維護幼兒安全的靖娟基金會曾向政府提出四點訴求：立案一樓為主、修法增設消防安全設備、提升應變避難能力、保障托育安全。基金會執行長林月琴指出，托嬰中心設立應盡量以一樓為主，若必須設立在二樓以上，呼籲政府修法加強避難設備的增設，並定期驗證其消防逃生能力是否充足，建築物必須設置兩條供托嬰中心專用的獨立逃生途徑。

新北市政府公共安全聯合稽查小組感謝靖娟基金會發掘現行托育中心隱藏的公共安全疑慮，並提出具建設性安全改善訴求，市府表示，將會參考基金會建議，作為策進托育場所安全方案。有關修法部分係屬中央機關權限，新北市府基於捍衛幼兒安全的立場，將建請中央機關儘速修法，以便日後依法加強要求業者來保障托育安全。

市府公安小組彙整1年內曾遭陳情之立案托嬰中心共計10家並排定聯合稽查行程，稽查結果有2家公安不符規定、1家消防安全不符規定，另1家師生比不足等，已要求業者限期改善。

新北市消防局表示，全市目前已設置62家公共托育中心及158家私立托嬰中心，其中私立托嬰中心共有125家加入準公共化托嬰中心行列，共可提供1萬5601個收托名額，今年亦將有28家申請新設立的公立托嬰中心；應辦理消防檢修申報共計220家，目前已申報107家，消防局將持續要求未完成消防檢修申報的托育機構儘速完成申報。

新北市目前有62家公共托育中心及158家私立托嬰中心，為營造幼兒安全環境，新北市...
新北市目前有62家公共托育中心及158家私立托嬰中心，為營造幼兒安全環境，新北市消防局要求托嬰中心儘速辦理建築物防火避難設施公安申報，新北市公安聯合稽查小組會派員依法查驗。圖／消防局提供
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新北市目前有62家公共托育中心及158家私立托嬰中心，為營造幼兒安全環境，新北市...
新北市目前有62家公共托育中心及158家私立托嬰中心，為營造幼兒安全環境，新北市消防局要求托嬰中心儘速辦理建築物防火避難設施公安申報，新北市公安聯合稽查小組會派員依法查驗。圖／消防局提供
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新北市目前有62家公共托育中心及158家私立托嬰中心，為營造幼兒安全環境，新北市...
新北市目前有62家公共托育中心及158家私立托嬰中心，為營造幼兒安全環境，新北市消防局要求托嬰中心儘速辦理建築物防火避難設施公安申報，新北市公安聯合稽查小組會派員依法查驗。圖／消防局提供
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托嬰托育

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