520結婚登記第1名 手作蜂蜜慶祝甜蜜蜜

2019-05-16 16:48 中央社 台北16日電



5月20日是最受歡迎的登記結婚日。示意圖／ingimage 分享 facebook 諧音「我愛你」的5月20日將到來，這個日子也是最受歡迎的登記結婚日，台北市民政局今年特別贈送迪士尼經典手作蜂蜜，讓「經典情侶」米奇、米妮為新人獻上祝福。

登記婚自民國97年5月23日施行，今年是11週年，台北市民政局長藍世聰指出，統計過去10年來年度特殊日登記結婚對數，第1名正是每年的5月20日，第2名則為2月14日西洋情人節，1月1日元旦則為第3名。

台北市520結婚登記總數自登記婚以來已突破3000對，除了日子好記，也能對彼此表達「我愛你」的心意。

台北市民政局推出「蜂擁520，甜蜜我愛你」結婚活動，凡是5月20日於台北市戶政事務所登記結婚，即可獲「迪士尼紀念手作蜂蜜」，讓經典情侶米奇米妮與新人一同成雙成對，限量520組。

此外，台北市各戶政事務所也紛紛推出520專屬活動，大同戶所結合霞海城隍廟推出「幸福百分百」展覽，陳列經典結婚證書、城隍夫人幸福鞋、註生娘娘求子袋及各式時尚囍米；松山戶所規劃「打開你心鑰匙筆套組」，搭配愛情默契大考驗；北投戶所則有「幸福刮刮卡」祝福新人「北投偕老」，真愛永駐。

還有戶所加碼祝新人好孕，內湖戶所2019特製版「520 19（依舊）愛你，添子旺財」金鏟子紀念禮盒；中正戶所則結合所在地「幸福里」，推出「棗生貴子幸福禮盒」及「囍字籤餅組」；大同戶所的「囍米福袋」搭配竹節筷，寓意快快生子、代代相傳；文山戶所則以包種茶祝福新人包中產子，好孕連連。