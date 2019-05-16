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不平和的天安門：生而為人的選擇

永順大樓停車場違建北市府拆除 車主抗議

2019-05-16 15:47中央社 台北16日電

北市政府今天派員拆除永順大樓地下停車場夾層違建，多名車主到場抗議，認為北市府未規劃配套，不排除繼續抗爭。建管處說，夾層屬違建，先拆除車道，禁止民眾繼續使用。

為在台北市信義區的永順大樓，因地下停車空間設置夾層，遭人檢舉為違建，北市府派員查察，確定夾層停車空間為新違建，決定要先強拆。多名車位持有人日前曾至北市府前抗議，認為當初花費新台幣上百萬元買車位，卻被北市府當成違建並強拆，認為市府未顧及權益，要求暫停拆除。

建築管理工程處事後回應，永順大樓地下室停車空間屬「夾層違建」，在民國86年間擅自增建屬新違建，並於104年4月查報在案，查報面積約850坪，屬依法優先拆除的大型違建。

建管處今天派員前往拆除，帶隊的副處長史維斌受訪時說，夾層停車場為違建，目前先拆除夾層車道，禁止民眾繼續使用，居民也在場表達訴求，但市府是依法辦理，至於居民因購買車位涉及消費糾紛部分，有提供消保官聯繫方式供居民參考。

史維斌指出，今天先拆除夾層車道，因大樓有結構問題，建管處正在開會討論，如何安排後續拆除狀況。

建管處派員至永順大樓地下停車場強拆時，有多名車位使用人及住戶到場抗議，並拉起「合法買賣、應受憲法保障」等字條、他們提及，當初花費上百萬元購買車位，不清楚車位是違建，希望北市府先居中協商，而不是直接強拆。

建管處發新聞稿表示，信義區永順大樓地下室夾層違建，經限期夾層違建所有人應在5月2日前自拆，但違建人未處裡，期間多次勸導，並現場貼單告示，今天派員強拆，展現決心。

建管處表示，今天在場執行時，夾層違建上方仍停放車輛，且部分車主集結車道出入口靜坐抗議，經勸導後解散，車主陸續駛離停放車輛，隨後工作人員進場拆除，過程平和。

建管處指出，有車主提出訴求是合法買賣，因涉及消費糾紛，呼籲所有權人可打法務局法律諮詢專線或消費服務中心尋求協助。

違建北市車主

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