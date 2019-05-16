社區法定空地車輛穿梭違停 新北議員要求警依法開罰

2019-05-16 15:08 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市板橋區新板特區一處社區大樓前屬於法定空地的人行道，經常有機車騎士貪圖方便，將車輛騎上人行道，險象環生，甚至有百萬名車直接停在人行道上，讓社區住戶十分困擾。市議員葉元之接獲民眾陳情，昨天會同市府相關單位現場會勘，市府城鄉局表示，開放空間

可視為人行道，依規定只能供行人行走，若車輛違規，警方可依法開罰。

市議員葉元之表示，市府所在的新板特區大樓林立，許多豪宅將正門前法定空地的退縮土地做為行人行走公共空間，近日來接獲民眾陳情

，天天都有機車騎士貪圖方便，將車騎上人行道，甚至有汽車直接停在人行道上，險象環生，住戶欲自力救濟設立路障，又遭市府告知公共空間不得設立阻礙物，令大樓管委會頭痛不已。

葉元之昨天邀集市府相關單位前往現場會勘後，城鄉局表示，該處公共空間經都市設計審議通過，專供行人及自行車通行，符合人行道定

義，因此依道路交通管理處罰條例，就算是私人土地，警方仍可依法開罰。

為免日後再產生相關爭議，葉元之要求交通局在現場設立「禁止汽機車通行及停車」標誌，避免騎士繼續違規，也讓處理員警依法有據。

交通局也承諾會在一周內完成禁止行車警示牌設立。

葉元之指出，開放空間不該成為行人安全的灰色地帶，甚至被當成免費停車場，新板特區還有許多類似的開放空間，將要求市府各主管單