竹子湖繡球花季18日開跑 陽明山有交管

2019-05-16 14:15 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市產業發展局與北市農會合作規畫陽明山竹子湖繡球花季活動，本月18日（周六）正式登場，除9大農園可賞花打卡，今年還設計頂湖、海芋大道兩種繡球花體驗遊程；而警方也預防花季竹子湖周邊人車潮增加，將啟動道路動線管制並加強取締違規。

隨著竹子湖海芋季結束，繽紛的繡球花近日已陸續綻放接棒，目前竹子湖種植的繡球花約有8個品種，顏色多樣，如純白、粉紅、紫紅、淺藍、藍色等，分布在農園中，展現色彩層次濃豔豐富的風采，每年吸引遊客前來。

北市農會表示，繡球花生產者為穩定供需、發展休閒產業，18日起到七月初將有9大繡球花農園開放讓遊客觀賞照相，包含位於海芋大道的大梯田花卉生態農園、曹家花田香、花與樹園藝；水車寮步道旁的高家繡球花園、午後陽光；還有頂湖地區的財福海芋田、花谷海芋園、名陽匍休閒農莊及大賞園。

農會說，各農園入園費皆為100元，各有不同設計風格與打卡景點如花池、泡泡浴缸、繡球星球等，部分也另有提供餐飲服務；另外，北投區農會於非假日也規劃兩種繡球花體驗遊程，將帶領遊客了解竹子湖生態人文，體驗繡球花DIY等活動，其中頂湖遊程有三梯次在5月23、30日及6月6日，海芋大道遊程則有5月21、28日及6月4日三梯次；每梯次都從早上9點半到中午之間舉行，參加費皆為500元，每團滿10人成行，報名可電洽（02）2892-4185轉340。

交通管制方面，竹子湖地區逢例假日（周六、日）及端午節連續假期時，每天早上9點到下午6點，湖田橋路口往西的竹子湖路區段，將依實際車流量彈性啟動單向通行管制，禁止車輛迴轉、往東，屆時只能往西通行，竹子湖路將彈性管制車流進入。