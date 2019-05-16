東環段連任的第3年會動工？柯文哲：卡在環評

2019-05-16 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



柯文哲上午至市議會進行今年首次施政報告，內容包括台北市重大工程含各大市場改建、北藝、北流、北投影視音產業園區、士林北投科學園區、社子島開發等推動進度與檢討，以及捷運南北環、東環、民生汐止線的整體規劃專案報告。柯文哲強調，環狀線是台北市政府交通政策第一優先，會優先處理。

針對捷運環狀線部分，議員李明賢指出，過去柯文哲競選時曾提出捷運東環線110年動工，但現在是108年，是否還有辦法在110年前具體動工？捷運工程局長張澤雄說，可行性評估通過後，還要辦綜合規劃評估跟環評，希望在市長這一任期內爭取到行政院核定。

李明賢追問，柯過去競選連任，喊出東環線「連任的第三年會動工」，是否能具體承諾會動工？柯文哲直言「沒辦法」，卡在環評，環評是不可測因素，不能百分之百，但已經當成交通建設第一優先。

李明賢說，行政院長蘇貞昌曾提到南北環段今年底可動工，但北市府的報告是110年工程招標才施工，究竟誰說的對？柯文哲說，他的才對，蘇院長講得太急。