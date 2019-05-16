基隆姜子寮步道整修後反泥濘 山友打臉設計不接地氣

2019-05-16 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市政府向營建署爭取830萬元整修基隆最高峰姜子寮山步道改善，市議會市政考察團多名議員今天到步道實地了解工程執行狀況，在市府簡報後，議員當場邀請每天都去爬山的山友說明親身體驗，山友當場打臉設計「不接地氣」，指整修後因排水不良反而晴天也因泥濘要穿雨鞋才能上山、水泥枕木太硬踩起來腳會痛、排水不良，還有櫻花緊挨著步道種等。市府表示，相關缺失改善後才會通過驗收。

姜子寮山步道全長1670公尺，海拔729公尺，總階數2364階，步行時間約70分鐘，登頂還山視野相當美，是很知名的登山步道，東向可看到基隆山、五分山；西向可看到大屯、七星山；北向可看到基隆市區、紅淡山；南向可看到台北市區、中央尖、汐止、平溪、101大樓等。

市府都發處公園管理科長林彥旻說，基隆因潮濕多雨，姜子寮步道許多枕木已腐朽，向營建署爭取830萬元預算在去年10月發包，今年3月完工並辦理初驗，主要工項新設仿枕木混凝土階梯，及設置解說牌、休憩座椅、景觀平台修結等。

林彥旻表示，市府勘驗結果發現多項缺失，如踏階距離較寬、排水未設橫向截水溝、部分平緩處泥濘等，要求改善。有關山友反映平緩沒設計階梯部分，建議增設預鑄式仿枕木階梯，增加220階，已在5月3日改善完成。

議員楊秀玉說，設計和工法都很奇怪，新設的水泥枕木太硬，走起來很不舒適，踩上去腳會痛，不適合當上道，讓市府美意打折，專家設計也要接地氣，傾聽當地人及山友的實際的需求。還有把櫻花緊種在步道旁，以後長大步道就會被根部撐壞。議員張耿輝表示，不少平緩處太泥濘，山友晴天也要穿雨鞋才能爬山， 否則容易摔倒，排水設施也不良，一定要改善好才能驗收通過。

山友表示，泥濘處現在加鋪碎石子沒有用，一踩就陷下去，且排水不良致積水不退，枕木上鋪土太多，一下雨就會滑，像今天是大太陽，已連續多日好天氣，今天上山也要穿雨鞋，以前都不會如此泥濘，甚至可用跑的上山。