住戶共有防火巷變私人違建倉庫 游錫堃：公權力何在？

2019-05-16 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市違建又現爭議，北市四維路22巷15號與22巷17號之間一條防火巷，長年被人用鐵門封閉當倉庫使用，市府卻遲遲沒拆，遭行政院前院長游錫堃在臉書貼文感嘆引起外界關注，北市建管處今早派員調查現場違建，承諾評估符合影響安全等條件後將拆除；而占用防火巷的陳小姐則自知理虧，一早就開始搬移堆積品，並稱傍晚6點會淨空。

游錫堃今早也到現場關心，他表示，防火巷長年被人用鐵門封閉，巷內堆滿雜物難以通行，大樓主委向他反映要清洗公共水塔卻遲遲無法進入防火巷作業，鐵捲開開不了，清洗期程一延再延，不只大樓主委白白連續請假，也影響25戶人家權益，沒想到住戶要進入自家後院防火巷公共空間清洗水塔，竟然這麼困難。

游也說，台灣是法治國家，希望全國首善之區的台北，公務員能依法行政，主動維護社區小市民的「公共安全」，有效率地保障小市民的權益，讓守法的小市民不必找民代、不必找市長，就能安心、安全的過日常；否則「公權力何在？」

大樓主委范先生說，占用防火巷的陳小姐是一樓房東的承租戶，約30年前就設置鐵捲門開始堆積物品，過去還有留通道、鐵捲門也有遙控可開，尚可通行與清洗水塔，但近幾年卻發生門開不了、占用戶不配合清洗水塔期程來開門的情況，每半年的清洗期程，這次一拖就是3年，影響25戶用水，過去後巷5樓也發生過火災，如今防火巷被堆滿雜物「消防車能過嗎？」