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歌粉讓她感動 唸歌國寶大師今年首演屏東開跑

2019-05-16 11:16中央社 屏東縣16日電

唸歌國寶大師楊秀卿曾在屏東表演時，歌粉在她面前唸出她的演出台詞，讓她嚇了一跳，感動之餘決定今年年度大戲「青竹絲奇案」巡迴演出，首演26日從屏東開跑。

縣政府文化處轉述楊秀卿的話說，她曾經唱過的場次，多到自己也數不清，但她記得有一次在屏東，散場後，熱情的觀眾蜂擁到她身邊，不但唸出剛演出的唱詞，還講出「金姑看羊」、「詹典嫂告御狀」等唸歌經典劇目，在唸歌面臨失傳的年代，讓她嚇了一大跳。

楊秀卿跟歌粉約定好，一定再到屏東演出，事隔多年，除了履行約定外，也非常想念屏東鄉親的熱情，因此把今年全台首演選在屏東。

「楊秀卿說唱藝術團」今年推出的年度大戲「青竹絲奇案」，由楊秀卿親自率領徒子徒孫們，進行全台巡演，最近才登上總統府音樂會的楊秀卿表示，少年唸歌為生活，現時唸歌為文化，台灣的文化要把它傳承下去。

楊秀卿畢生奉獻於唸歌文化，唸唱風靡台灣超過70年，得過國家文藝獎、藝術薪傳獎，被指定為國家級的無形文化資產、重要傳統藝術保存者。

26日演出地點在屏東藝術館，購票請洽兩廳院售票系統、活動通購票，針對65歲以上、身心障礙者，提供半票服務，以及10張以上團體票7折優待。

兩廳院售票文化資產音樂會

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