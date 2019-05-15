魚電共生惹議 台鹽綠能：規畫顧及漁民工作權

2019-05-15 19:44 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



針對有漁民抗議魚電共生，台鹽綠能公司為此提出說明，表示配合中央綠能政策推動漁電共生，積極扮演地主、養殖漁民與太陽能業者間的溝通橋梁。目前在各方努力之下，已取得地方絕大多數共識，正依據審查作業要點協助提送專案計畫建議書予主管機關進行評估。

台鹽綠能表示，所有專區的選址都避開第一級環境敏感地區，也主動進行生態調查作為細部規畫的依據，並堅持以環境友善與景觀維護為工程設計原則。案場皆屬於私人養殖用地，現況亦為水產養殖使用，並非生態熱點，也不在環境敏感帶內，不會影響生態。

且每一筆土地都事先取得地主及承租漁民同意後才進行相關作業，如未取得同意，就不會提出申請進行設置。相關太陽能板配置也會討論，確認不影響養殖習慣，才會進行設計。未來漁場的使用權以地主與原承租漁民為優先，充分保障土地關係人權益，漁民不會無地可租，也不會改變其原有物種與養殖模式，兼顧養殖成效與漁民的工作權。