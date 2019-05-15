接地氣！為了解民眾需求 侯友宜連3次到三重座談

2019-05-15 19:19 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



為了解新北三重地區民眾的需求，新北市長侯友宜再度率市府團隊到三重區公所，參加第3次里長座談，傾聽基層心聲，並討論污水系統施作、增設監視器、騎樓打通以及路霸等問題，侯友宜表示，與地方里長座談，就是希望能快速解決問題，接地氣的表現，獲得在場議員高度肯定。

侯友宜14日前往三重區公所參加里長座談會，各里里長除了針對汙水系統施作、騎樓打通、監視器增設及維修、陸霸問題、三重布街軟硬體改善、都更等議題做出提案外，也非常踴躍的提出相關問題，希望市長及各權責單位主管能答覆說明，並獲得解決方法。

對於各里長最關心的污水系統施作問題，侯友誼表示，已經請副市長與台電及國有財產署開會，積極溝通協調，並以專案方式處理，新北市水利局也表示，針對地方所提出的需求，會積極與環保局及各里長到場會勘處理，希望提高汙水下水道的接管率。

而針對加裝監視器及維修的問題，侯友宜則授權給警察局負責，表示只要地方評估有需求，就會立即前往會勘，並評估裝設的可能性，強調市府與地方相互配合及溝通協調，才能達到治安零死角的目標。

侯友宜說，里長所提出的問題，除了責成研考會落實管考與追蹤外，之後也會請3位副市長到各區公所追蹤進度，檢查是否有確實滿足地方民眾的需求，並承諾今年底會再次舉辦巡迴，與地方基層進行座談。