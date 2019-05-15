「那些年」陳妍希走過菁桐站保住了 台鐵停辦月台延長

2019-05-15 19:07 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



影「那些年我們一起追的女孩」女主角陳妍希走在軌道上那一幕，讓新北平溪區菁桐車站紅了。2014年台鐵想要延長菁桐月台，因為要拆除部分鐵軌，引發地方反彈，不希望菁桐站最具賣點的4軌鐵道被破壞，案子被擋下，台鐵最近重提舊案，地方發起守護菁桐月台拒絕台鐵拆軌道。台鐵今晚宣布，停止辦理菁桐站月台延長案。

台鐵局晚間指出，有關菁桐車站月台延長1案，台鐵局為協助地方發展觀光，考量平溪線觀光人潮，配合採購柴電新車，以最高可採三編組（6輛）方式運轉，故計劃辦理月台延長至120公尺。惟順應地方民意，以保存古蹟車站、月台及軌道現有風貌，將停止辦理月台延長作業，以維持菁桐站的觀光風貌。

守護菁桐月台拒絕台鐵拆軌道行動發起人之一，也是平溪導覽協會解說員楊錦聰說，菁桐站是平溪線最終站，以前搭火車來玩的遊客非常多，但2014年基福公路開通後，人潮全湧向十分站，造訪菁桐的遊客一年比一年少。

菁桐月台本來只有60公尺，2014年台鐵希望把月台延長為120公尺可停6個車廂的列車，地方人士認為菁桐來客量已不如從前，不需要那麼長月台，因此群起反彈，台鐵後來把一個礦車頭移開延長到80公尺，沒想到最近台鐵又舊案重提，還是想把月台加長到120公尺，地方譁然。