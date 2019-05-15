王倩婉臉部傷損曾自卑 投身志工推臉部平權

2019-05-15 19:19 中央社 新北15日電



王倩婉從國小三年級在臉部發現神經纖維瘤，經5次手術控制仍因臉部留痕跡而自卑，從求學到求職都是難受的經歷，如今心境轉換擁抱陽光推動臉部平權，籲大家勿再以貌取人。

王倩婉出生時身上發現咖啡牛奶斑塊，本以為是胎記，但國小三年級開始在右眼和右臉出現腫瘤，多次求醫後確診是神經纖維瘤，被醫師宣布「這沒藥醫！」

醫師確診對她和家人造成沉重打擊，但她仍努力接受多達5次的手術，才控制住腫瘤增生，但外觀上仍留下明顯的痕跡。

因臉上明顯的腫瘤招來外界異樣眼光和指指點點，原本活潑的她逐漸躲進陰影中，選擇用「閃躲」，不再主動接觸外界，希望藉此來保護自己。

她18歲時因大姊的勸導而轉念：「我只是臉上有腫瘤，跟其他人並沒有什麼不一樣，幹嘛躲著？」因此，她嘗試「面對」社會，但求職上仍受到很大打擊。

她回想，求職時貼著照片的履歷表寄出後，總是石沉大海，看著報紙上的求職廣告打電話求職，對方電話中找她面試，甚至希望她趕快上班，但實際去面試後，對方卻改口說：「再聯絡！」再也沒下文。

她說，求職近2年沒結果，在親戚介紹下進到工廠生產線當作業員，幾年後獲調職機會，也證明自己的工作表現和能力有被公司看見，終於能夠從事發揮所長的職務，且因表現佳，她再調任做倉管工作至今。

有了穩定且能發揮專長的工作後，她也擔任志工，走在陽光下的她生活充實。甚至擔任新北市臉部平權運動的代言人，希望用自身經驗呼籲社會：「每個人都能秉持平等心互相對待，希望每個人都能獲得公平的機會，社會更不要用外表來評論一個人的價值！」

新北市政府今天與陽光基金會合作，共同為「臉部平權」發聲，由市長侯友宜代表簽署承諾書，王倩婉也以自身經驗現身說法，呼籲新北市民從自身做起，一起實踐「臉部平權」，尊重差異。

侯友宜表示，新北市響應支持「臉部平權」理念，也積極促進就業平等，已於今年4月修正實施 「新北市政府非編制人員甄選報名表」，各機關不得要求應徵者貼照片，成為第一個移除履歷表照片欄位城市，給每位應徵者一個公平合理的對待。