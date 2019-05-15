汐止動檢站狗吠擾民 鄰學校環境糟

2019-05-15 19:55 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止茄苳路農委會的動植物檢疫站，狗叫聲引起民怨，市議員張錦豪就邀請相關單位人員現場會勘，要求改善。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 汐止茄苳路上有一處農委會的動植物檢疫站，目前裡頭還有10隻檢疫偵測犬，再加上不時有流浪狗進入，狗叫聲、還會追人咬人，引起民怨，緊鄰學校，環境形同荒廢，學童安全有疑慮，今(15)日市議員張錦豪就邀請相關單位人員現場會勘，要求改善。

崇德里長蘇宏杰指出，緊鄰崇德國小旁，就是農委會動植物防疫檢疫局汐止站，只是進到裡頭，光是門口這一大片積水，不但讓人難以進出，仔細看裡頭都是孑孓、蚊蟲一堆，夏天防治登革熱，公部門的地方卻成了孑孓的溫床，尤其緊鄰學校，學童安全令人擔憂。

學校、動檢站只有一面牆的距離，孩子們每天打掃都已經到了門口，不過，進到裡頭環境衛生卻這麼糟，雖然，農委會防檢局表示目前這裡有10隻檢疫偵測犬，不過，議員張錦豪、蘇里長、市府動保處等相關單位一行人進到裡頭，沒有人管理，狗早跑出去，不見影，里長也說，環境也宛如荒煙漫草，除了站裡頭的狗再加上附近不時有流浪狗進入，狗叫聲、還有追人咬人，引起不少民怨。

市議員張錦豪表示，積水可能會引發登革熱，再加上雜草叢生，蚊蟲一堆，還有蛇出沒，不但居家環境要顧，動檢站離學校這麼近，環境衛生更要重視，目前市府教育局已經有提出部分空間能夠進行撥用提供學校使用，所以，會勘除了請教育局繼續進行土地撥用程序，並且要求農委會儘快將檢疫站做整理，動保處則協助流浪狗處置問題，改善環境衛生。