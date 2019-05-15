親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

果粉要更新再等等！iOS 12.3部份機型出現耗電、速度變慢

汐止動檢站狗吠擾民 鄰學校環境糟

2019-05-15 19:55觀天下 記者陳惠玲／汐止報導

汐止茄苳路農委會的動植物檢疫站，狗叫聲引起民怨，市議員張錦豪就邀請相關單位人員現...
汐止茄苳路農委會的動植物檢疫站，狗叫聲引起民怨，市議員張錦豪就邀請相關單位人員現場會勘，要求改善。 圖／觀天下有線電視提供
分享
汐止茄苳路上有一處農委會的動植物檢疫站，目前裡頭還有10隻檢疫偵測犬，再加上不時有流浪狗進入，狗叫聲、還會追人咬人，引起民怨，緊鄰學校，環境形同荒廢，學童安全有疑慮，今(15)日市議員張錦豪就邀請相關單位人員現場會勘，要求改善。

崇德里長蘇宏杰指出，緊鄰崇德國小旁，就是農委會動植物防疫檢疫局汐止站，只是進到裡頭，光是門口這一大片積水，不但讓人難以進出，仔細看裡頭都是孑孓、蚊蟲一堆，夏天防治登革熱，公部門的地方卻成了孑孓的溫床，尤其緊鄰學校，學童安全令人擔憂。

學校、動檢站只有一面牆的距離，孩子們每天打掃都已經到了門口，不過，進到裡頭環境衛生卻這麼糟，雖然，農委會防檢局表示目前這裡有10隻檢疫偵測犬，不過，議員張錦豪、蘇里長、市府動保處等相關單位一行人進到裡頭，沒有人管理，狗早跑出去，不見影，里長也說，環境也宛如荒煙漫草，除了站裡頭的狗再加上附近不時有流浪狗進入，狗叫聲、還有追人咬人，引起不少民怨。

市議員張錦豪表示，積水可能會引發登革熱，再加上雜草叢生，蚊蟲一堆，還有蛇出沒，不但居家環境要顧，動檢站離學校這麼近，環境衛生更要重視，目前市府教育局已經有提出部分空間能夠進行撥用提供學校使用，所以，會勘除了請教育局繼續進行土地撥用程序，並且要求農委會儘快將檢疫站做整理，動保處則協助流浪狗處置問題，改善環境衛生。

農委會流浪狗衛生

相關新聞

菁桐站月台不延了 守護行動發起人：為下一代保住回憶

2019-05-15 21:15

新北藍綠議員問自經區 新北：中央還在草案階段

2019-05-15 21:14

汐止內溝溪堤防太單調 地方要彩繪

2019-05-15 19:55

淡水社區髒亂點 地方盼成開心農場

2019-05-15 19:55

金山高中推動雙語教學 校長英語致詞

2019-05-15 19:55

淡水海關碼頭打卡熱點 白日夢主題美拍

2019-05-15 19:55

魚電共生惹議 台鹽綠能：規畫顧及漁民工作權

2019-05-15 19:44

北台最大樹林公糧倉每月15日開放 民眾聞米味竟哭了

2019-05-15 19:18

熱門文章

肇事率少4成4 桃市拍板取消雙向四線道內側禁行機車

2019-05-16 17:16

屏東九旬阿婆賣「甜酒釀」 恐挨罰3萬元

2019-05-16 18:06

台南離譜雙S型黃線 網友虧：這是北宜公路？

2019-05-16 10:23

雲林六房媽過爐 一窺「擔花、擔燈、擔香擔」遶境特色

2019-05-16 12:03

嘔吐、腹瀉不舒服 斗六高中驚傳住宿生集體不適

2019-05-16 16:22

台中薪情差6都墊底 還比苗縣少

2019-05-15 23:43

屏大校徽抄襲事件將入校史 百萬授權金全數捐公益

2019-05-16 15:57

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top