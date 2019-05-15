被指護航大巨蛋 政風調查：李文宗無不法

2019-05-15 18:51 中央社 台北15日電



前台北市都發局長林洲民點名北捷董事長李文宗有替大巨蛋護航嫌疑，市議員簡舒培、梁文傑要求政風處調查。調查結果10日出爐，政風處副處長林炤宏今天說，李文宗並無不法圖利。

林洲民多次指自己因大巨蛋案被逼退，並點名李文宗時任市長室主任時曾全程盯場3次都審會，更在臉書點名李文宗是「趙友友」，曾對他說過大巨蛋審查不用太嚴格，因為會影響售價。

民進黨市議員簡舒培、梁文傑4月質詢時，要求政風處介入調查，並提出報告。

調查報告10日出爐，林炤宏今天下午告訴中央社記者，針對簡舒培、梁文傑與林洲民給予的資料進行查證，包括約談都發局、建管處、體育局、環保局、消防局、交通局、觀傳局、法務局以及秘書長張哲揚、李文宗、林洲民等共18人，認定李文宗無不法圖利。

林炤宏說，李文宗確實出席3次大巨蛋都審會，但都沒有發言，頂多與大巨蛋副執行長有互動，在場的人甚至不認識他，且都審會全程直播，林洲民也曾說過，即使李文宗到場參加都審會，也不會對其主持都審會的結果有什麼影響。

林炤宏表示，林洲民未能提供錄影、錄音等檔案佐證其指控，就刑事部分論述的證據要求會比較嚴謹，如大巨蛋還沒興建，很難看出來有何不法利益可圖，又如轉售一事，因未發生，也難以判斷。

李文宗表示，匹夫無罪、懷璧其罪，所有都審會都直播，一切公開透明，「本來就沒有這個事」。

林洲民表示，政風處確實在4月15日至他辦公室進行5個半小時的訪談，而他在4月19日提出28頁補充說明，「我將會發表」。

他也重申，李文宗確實對他說過大巨蛋審查嚴格會影響售價等話語，而李文宗在去年5月至12月間對於大巨蛋都審會的種種惡意與強行干涉，侵犯中華民國文官體制。