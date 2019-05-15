推臉部平權籲別以貌取人 侯友宜：我臉黑心白

2019-05-15 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北市府與陽光基金會合作，推動「臉部平權」活動，新北今年4月起在非編制人員甄選報名表，各機關不得要求應徵者張貼照片，新北市長侯友宜認為「沒有人因為面貌受到歧視、嘲笑」，侯也開玩笑的說，自己的臉黑黑內心是白的，但有些臉白人帥，心可能是黑的。

根據陽光基金會「2016台灣民眾身體意象與經驗」調查，有12.1%民眾曾因外貌而遭受他人取笑，有13.7％因外貌被取不喜歡的綽號，有11.5%因外貌遭批評，等於有8人就有1人曾因外貌遭受不友善對待。

侯友宜表示，新北市從今年4月起，修正「新北市政府非編制人員甄選報名表」，各機關不得要求應徵者貼照片，成為第一個移除履歷表照片欄位的城市，給每位應徵者一個公平合理的對待。

嘉聯益科技人力資源處副理鄭寰宇也說，3、4年前基於企業社會責任就把履歷表上的照片移除，起初履歷沒有照片說不擔心是騙人的，不過面對國際型客戶將照片移除等作法，也受到歡迎，因此延續這作法。