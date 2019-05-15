親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

推臉部平權籲別以貌取人 侯友宜：我臉黑心白

2019-05-15 17:11聯合報 記者王敏旭╱即時報導

新北市府與陽光基金會合作，推動「臉部平權」活動，新北今年4月起在非編制人員甄選報名表，各機關不得要求應徵者張貼照片，新北市長侯友宜認為「沒有人因為面貌受到歧視、嘲笑」，侯也開玩笑的說，自己的臉黑黑內心是白的，但有些臉白人帥，心可能是黑的。

根據陽光基金會「2016台灣民眾身體意象與經驗」調查，有12.1%民眾曾因外貌而遭受他人取笑，有13.7％因外貌被取不喜歡的綽號，有11.5%因外貌遭批評，等於有8人就有1人曾因外貌遭受不友善對待。

侯友宜表示，新北市從今年4月起，修正「新北市政府非編制人員甄選報名表」，各機關不得要求應徵者貼照片，成為第一個移除履歷表照片欄位的城市，給每位應徵者一個公平合理的對待。

嘉聯益科技人力資源處副理鄭寰宇也說，3、4年前基於企業社會責任就把履歷表上的照片移除，起初履歷沒有照片說不擔心是騙人的，不過面對國際型客戶將照片移除等作法，也受到歡迎，因此延續這作法。

陽光基金會志工王倩婉也說，他出生後就發現咖啡牛奶斑塊，國小三年級才確診是神經纖維瘤，歷經多次手術仍留下明顯的痕跡，出社會求職時也招來異樣眼光，但在家人鼓勵下積極面是，歷經2年時間才得到工作，沒幾年就獲提拔成為管理職。

新北市府與陽光基金會合作，推動「臉部平權」活動，新北今年4月起在非編制人員甄選報...
新北市府與陽光基金會合作，推動「臉部平權」活動，新北今年4月起在非編制人員甄選報名表，各機關不得要求應徵者張貼照片。記者王敏旭／攝影
分享

履歷表侯友宜

相關新聞

菁桐站月台不延了 守護行動發起人：為下一代保住回憶

2019-05-15 21:15

新北藍綠議員問自經區 新北：中央還在草案階段

2019-05-15 21:14

汐止內溝溪堤防太單調 地方要彩繪

2019-05-15 19:55

淡水社區髒亂點 地方盼成開心農場

2019-05-15 19:55

金山高中推動雙語教學 校長英語致詞

2019-05-15 19:55

淡水海關碼頭打卡熱點 白日夢主題美拍

2019-05-15 19:55

汐止動檢站狗吠擾民 鄰學校環境糟

2019-05-15 19:55

魚電共生惹議 台鹽綠能：規畫顧及漁民工作權

2019-05-15 19:44

北台最大樹林公糧倉每月15日開放 民眾聞米味竟哭了

2019-05-15 19:18

「那些年」陳妍希走過菁桐站保住了 台鐵停辦月台延長

2019-05-15 19:07

大砲議員成功轉型藝文界 台北市前議員康水木逝世

2019-05-15 17:10

深澳遊隼守護成功兩幼鳥離巢 度過獼猴飛行傘驚擾

2019-05-15 17:06

林洲民控柯P親信是「趙友友」 政風處今調查結果出爐

2019-05-15 16:39

北市提供20份全額獎學金 遊學澳洲黃金海岸

2019-05-15 15:14

新北警頭盔僅擋2子彈 侯友宜：安全配備優先購

2019-05-15 13:46

檢討綠色運輸 新北交通局將再設電動機車專用格

2019-05-15 13:33

北捷好孕貼紙升級成閃光吊飾 即日起免費索取

2019-05-15 13:20

受八仙塵暴、貿易戰影響 台版迪士尼胎死腹中

2019-05-15 11:29

免費貓奴課程 北市動保處即起開放報名

2019-05-15 11:23

接招中美貿易戰 侯友宜推「新三民主義」

2019-05-15 11:02

影／200多漁民陳抗 反對光電業者在七股申辦種電

2019-05-15 10:55

和平籃球館發電機起火 柯P：管理上要再研究

2019-05-15 10:18

漁民反對光電板到台南市府陳抗 黃偉哲：不會核發許可

2019-05-15 10:05

這事讓游錫堃大喊「被霸凌」 柯市長聽到小市民無奈？

2019-05-15 09:28
看更多

熱門文章

肇事率少4成4 桃市拍板取消雙向四線道內側禁行機車

2019-05-16 17:16

屏東九旬阿婆賣「甜酒釀」 恐挨罰3萬元

2019-05-16 18:06

台南離譜雙S型黃線 網友虧：這是北宜公路？

2019-05-16 10:23

韓國瑜高美館大廳喊發大財挨轟 館方：會維護觀展品質

2019-05-15 19:43

雲林六房媽過爐 一窺「擔花、擔燈、擔香擔」遶境特色

2019-05-16 12:03

嘔吐、腹瀉不舒服 斗六高中驚傳住宿生集體不適

2019-05-16 16:22

台中薪情差6都墊底 還比苗縣少

2019-05-15 23:43

屏大校徽抄襲事件將入校史 百萬授權金全數捐公益

2019-05-16 15:57

影／午後暴雨！南投驚傳砂石車受困河道 落石砸毀2車

2019-05-16 20:24

桃園中路二號社宅中選一般戶明起看屋 未中籤可試包租代管

2019-05-16 10:54

竹市「東門辦桌、作夥呷飯」18日登場 明起封街管制

2019-05-16 17:32

基隆姜子寮步道整修後反泥濘 山友打臉設計不接地氣

2019-05-16 14:05

計車程司機心肌梗塞倒地 導管加低溫治療救回他

2019-05-16 09:09

防範汛期積水 高市府清疏下水道數萬公尺

2019-05-16 18:24

「滿天星斗」也是商機 台灣首座「星野村」催生中

2019-05-16 07:40

影╱恐怖的大型車內輪差及視覺死角 苗栗監理站設體驗區

2019-05-16 17:38

晚上不怕肚子餓！無現金交易便利店進駐嘉縣府

2019-05-16 16:26

影╱一通電話就能買 桃園議員叫「笑氣」外送到議會

2019-05-16 15:12

桃市推YouBike傷害險 今年已理賠4件

2019-05-16 07:47

88歲樂觀抗癌 第14次攻頂玉山

2019-05-15 23:46

茉莉&雅博客二手書10~30元出清 把握18、25日

2019-05-15 23:59

妹島和世設計！ 台中綠美圖三度流標

2019-05-16 11:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top