林洲民控柯P親信是「趙友友」 政風處今調查結果出爐

2019-05-15 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北捷運運量突破100億人次感恩晚會，昨晚在台北晶華酒店舉行，台北市長柯文哲（右）、台北捷運公司董事長李文宗（左舉杯慶賀。記者曾學仁／攝影 分享 facebook

大巨蛋爭議不休，都發局前局長林洲民甚至多次在臉書上指控，時任市長室主任李文宗是「趙友友」，惡意干涉都發局的專業審查，北市議會為此要求政風處介入調查，如今調查報告出爐，政風處副處長林炤宏表示，關於李文宗被指控涉及不法圖利的部分，因證據不足，確定沒有違法之處。

據了解，政風處為了調查該案，前後約談19人之多，包括林洲民、李文宗、秘書長張哲揚，以及都發局、建管處、體育局、環保局、消防局、交通局、觀傳局等相關局處同仁。

林炤宏表示，根據大巨蛋都審的會議紀錄，李文宗前後參加過都審會三次，大巨蛋都審都有上網直播，李文宗在過程當中都沒有發言，頂多和大巨蛋副執行長互動，可能很多人也不認識他，不認為他對審議有什麼影響。

林炤宏表示，大巨蛋現在連蓋都還沒有蓋好，自然也沒有不法利益的問題。

根據政風處的調查報告顯示，李文宗基於顧問身份，或曾就大巨蛋都審相關議題有公務往來，和林洲民有過尖銳、不留情面的言語交鋒，但這是個人言行風格和溝通問題，再加上李文宗是否有像林洲民所言的惡意強行干涉，若無其他客觀情況，或是現場影音紀錄得以重建、重現，光靠林洲民個人的現場親身感受及認知，恐怕難以遽論。

此外，林洲民也表態，願以接受測謊方式對他所陳事項以示負責，不過測謊不是行政調查必要與可行手段，再加上林洲民並無錄音、錄音或影印留存文件等具體資料可供作證，因此難以認定柯文哲和李文宗有任何圖利不法罪嫌。