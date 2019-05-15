捷運環狀線周邊工程 設電子看板進行完工倒數

2019-05-15 16:31 中央社 新北15日電



新北市政府捷運工程局為迎接年底捷運環狀線第一階段通車，在中和景平路圓通路口和景平路秀朗路口設置電子倒數看板，今天開始進行周邊工程完工倒數，也讓民眾關注工程進度。

新北市政府捷運工程局副局長詹榮鋒表示，捷運環狀線第一階段將在年底通車，目前進度順利，預計在6月至8月進行列車穩定度測試，9月進行營運模擬，比照正常運作時的營運標準，順利的話年底就能通車。

詹榮鋒表示，環狀線第一階段工程車站周邊的人行道更新已進入尾聲，捷運局在捷運途經的中和交通要道景平路，以及人口密集、生活機能良好的秀朗橋站周邊設置電子看板，讓往來台北、新店、板橋等地的民眾能隨時留意施工動態，同時增加民眾對捷運工程的參與感。

詹榮鋒指出，待上述路段倒數結束後，電子看板將移至其他重點施工路段進行倒數，未來捷運環狀線第一階段通車後，民眾往來新莊、板橋、中和、新店也將更為快速便利。

新北市政府捷運工程局表示，電子倒數看板設計上採手繪環狀線列車，以及環狀線第一階段路線圖，上頭標示「人行道更新改善工程」的完工倒數天數，另外，預計7月完工的淡海輕軌紅樹林站連通道施工圍擋上也設有人工倒數看板方便民眾檢視。