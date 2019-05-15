花蓮壽豐果豔西瓜直送新北 板橋熱鬧登場

2019-05-15 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



板橋區農會與花蓮縣壽豐鄉農會從今天起到17日，在板橋區農會活力超市前廣場舉辦2019「果甜夏艷．甜蜜幸福好滋味」農產品行銷推廣，並配合板橋區農會活力超市滿額禮，提供消費者滿額免費品嘗香甜西瓜汁及其他多重優惠。

壽豐鄉農會總幹事黃啟祥表示，壽豐鄉「果艷西瓜」種植在花蓮知亞甘溪畔，灌溉水源取自潔淨無汙染的天然湧泉，溪畔砂礫石地質是排水最佳的土壤，再加上瓜農們用心呵護的栽培管理，一株只留一顆，果形碩大飽滿、甜度可達14度以上。

板橋區農會與壽豐鄉農會每年合作行銷推廣農產品，已邁入第15年，今年更配合都會區消費型態，特別嘗試種植新品種「花姑娘西瓜」，大小不到果艷西瓜的一半，更適合小家庭食用。

新北市副市長謝政達表示，為了協助全台各地銷售農產品，新北市結合新北果菜公司、新北市農會成立農產品交流平台，協助各地銷售當季盛產農產品。不僅讓農友收益更好，也讓都會區能夠享受到產地直送新鮮高品質農產品。