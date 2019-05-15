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敬老金議題 柯文哲：先補助65歲以上健保費

2019-05-15 16:12中央社 台北15日電

北市柯文哲今天被問及關於恢復重陽敬老金議題時表示，應優先補助65歲以上老人健保費。台北市議會民進黨團總召張茂楠則認為，會建議市府擴大老人卡的使用功能。

柯文哲中午前往市議會民進黨團報告北市府重大政策及優先法案。柯文哲會後受訪時做以上表示。

柯文哲從民進黨團離開，被媒體詢問及關於國民黨團提案要求恢復重陽敬老金議題時說，剛剛民進黨團也在討論類似議題，且市長室會議上午也有討論，經內部討論認為，應先補助65歲以上長輩的健保費為優先，因讓長輩沒錢繳健保費導致生病，不就更麻煩。

民進黨團總召張茂楠受訪時表示，黨團會議並未提到恢復重陽敬老金，黨團立場是建議市府應規劃擴大老人卡使用功能，且依台北市人口比例來看，增加老人卡使用功能，像買便當等，預算雖增加，但也是間接讓長輩獲益。

張茂楠說，柯文哲則在黨團會議時提到，若要增加老人卡經費預算，應該是要增加65歲以上至70歲以下的長輩健保費補助比較重要。

此外，市議會國民黨團同時也召開黨團大會，書記長應曉薇說，柯文哲取消且拒絕恢復發放重陽敬老金，經黨團決議，北市府若不恢復發放敬老金，將拒絕柯文哲至國民黨團報告重大政策及優先法案，另外，近期也會提案訂定「台北市老人津貼自治條例」，希望透過自治條例，讓市府重新發放敬老津貼。

柯文哲北市民進黨

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