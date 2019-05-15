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「館館好朋友」系列親子活動開跑 月月有主題

2019-05-15 15:17聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

「館館好朋友」是針對親子族群所規劃的館際合作平台，由國家兩廳院發起，邀請其他同樣位於雙北市的優質場館響應。2019年串連台北市立動物園、國立故宮博物院、台北市立美術館、台北市立天文科學教育館、紀州庵文學森林、國立歷史博物館，規劃「主題月」活動，為大小朋友的親密時光做出提案，帶來加倍樂趣。活動詳情，可鎖定臉書粉絲專頁（https://pse.is/FHW7H）。

「館館好朋友」自2018年推出後，廣受家長喜愛。除了每月都能在臉書粉絲專頁取得最新的活動資訊，也讓小朋友在一年內，接觸到藝術、歷史、科學、文學、美術及生態等多元領域的知識與體驗。各館安全、有趣的親子推廣活動，讓家長可以安心放手，陪伴小朋友盡情參與。

今年各館挖空心思，提供展覽、營隊、活動、導覽、工作坊、夏令營等不同形式的實體活動內容，為了體貼親子家庭，所有主題月活動都設計在週末。無論是雙薪的爸爸媽媽還是已入學的孩子，都能愜意安排休閒時光，在館與館間穿梭，當真正的好朋友。

今年第一個主題月由國家兩廳院起跑，策劃2019TIFA空氣建築「光影幻境」，在藝文廣場上擺出一座由空氣打出來的建築，大方迎接孩子脫下鞋襪，鑽進英國空氣建築團隊Architects of Air親手打造的空間，或坐或臥，靜靜欣賞光束穿過穹頂後射下的美麗幻影。

六月份則由台北市立動物園接棒，推出「昆蟲館特展」與小朋友暢聊那些久居地板、牆角、櫥櫃底下的蟲蟲室友，透過生動卻不失專業的解說，向孩子仔細介紹生活裡跟我們形影不離的昆蟲們，歡迎親子家庭都來動物園開一場蟲蟲派對。

七月份輪到國立故宮博物院登場，以「文物FUN出來」為題，邀請喜歡聽故事的小朋友都到故宮，在夏日聆聽「搖滾爺奶」所培訓的爺爺奶奶們用文物說故事，經由繪本串連寶貝文物，加入歌唱、遊戲等互動形式，把文物與生活經驗自然融合。

八月份便是台北市立美術館最令人期待的「我畫你畫我畫室」，邀請擅長不同創作媒材與風格的藝術家，帶著小朋友運用有趣的技法創作人物肖像作品，輕輕揭開小朋友心裡的那面鏡子，用最特別的方式留下一張獨一無二的人物畫像。

九月份則是台北市立天文科學教育館接棒，要召集大朋友小朋友一起「來天文館尋找我的小星星」，趁著中秋節的到來好好認識月亮與星星，讓小朋友潛入最愛的天文館，在星球的運轉中打開想像力，更深入的探索宇宙。

十月份上場的是首度加入行列的紀州庵文學森林，推出「乘著文字，穿梭森林——2019紀州庵玩書節」與芝山生態綠園共同合作，結合都市生態與地方文化，帶領大家認識隱身在生活裡的生態空間，一起動手採集植物，進行文本創作。

十一月壓軸上場的是國立歷史博物館，延續廣受大朋友小朋友喜愛的打開「紅色寶盒」與「三彩寶盒」，前者讓親子家庭一面探索生活中無處不在的紅色，一面認識珍貴館藏；後者打造考古學家的工作室，徵集小小考古學家重新發掘寶藏的價值，在2019的尾聲與國立歷史博物館一頭栽進文物的世界。

「館館好朋友」系列親子活動開跑。圖／台北市立動物園提供
「館館好朋友」系列親子活動開跑。圖／台北市立動物園提供
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