北市提供20份全額獎學金 遊學澳洲黃金海岸

2019-05-15 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市與澳洲昆士蘭省黃金海岸市於1982年10月30日締結姊妹市，今日正式簽署兩市教育合作備忘錄。黃金海岸市提供全額補助獎學金，讓20名台北國中九年級至高二學生，通過選拔，申請9月前往黃金海岸市免費遊學2周，成為台北市與黃金海岸市的小大使，深入當地與學生和家庭互動。

兩市於1982年10月30日締結姊妹市，黃金海岸市市長Tom Tate 去年9月拜會台北市長柯文哲，就兩市國際教育現況，針對學生交流、職校發展與師資培訓等進行雙方會談；今日中午，北市副市長蔡炳坤與澳大利亞昆士蘭州貿易暨投資辦事處代表Patrick Hafenstein 在誠品行旅大樓簽署兩市教育合作備忘錄， 並互贈雙方教育互惠合作禮物。

台北市教育局綜合企畫科長諶亦聰說明，該教育旅行計畫申請對象，為北市國中九年級到高中二年級的學生，基本門檻是前三學期的成績達70分以上，品行優良，不得有記過紀錄，且英語能力要達到全民英檢中級或相當英文能力，出具相關證明。假設現就讀高一學生，需出具高一上、下學期與國中九年級下學期的成績。

諶亦聰說，該計畫6月開放遴選，除了具備成績、英語能力外，還要交出分鐘的影片，透過影片說明申請動機和未來可如何介紹黃金海岸市的交流經驗，通過書面、影片篩選後，還要進一步接受面試與簡報，由教育局與澳洲辦事處人員共同面試，了解口說表達，錄取後才會分發到黃金海岸市各校與寄宿家庭交流。

該計畫的優點，是20名學生只需要負擔護照與簽證的費用，其他機票、住宿、生活費均提供獎學金，讓孩子9月8日至9月22日至黃金海岸市當地遊學；今年釋出20個名額，每人約可幫家庭省下約20萬元遊學經費；教育局補充，如獲選學生為弱勢家庭，教育局可視情況給予專案協助。