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一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

北市提供20份全額獎學金 遊學澳洲黃金海岸

2019-05-15 15:14聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

北市與澳洲昆士蘭省黃金海岸市於1982年10月30日締結姊妹市，今日正式簽署兩市教育合作備忘錄。黃金海岸市提供全額補助獎學金，讓20名台北國中九年級至高二學生，通過選拔，申請9月前往黃金海岸市免費遊學2周，成為台北市與黃金海岸市的小大使，深入當地與學生和家庭互動。

兩市於1982年10月30日締結姊妹市，黃金海岸市市長Tom Tate 去年9月拜會台北市長柯文哲，就兩市國際教育現況，針對學生交流、職校發展與師資培訓等進行雙方會談；今日中午，北市副市長蔡炳坤與澳大利亞昆士蘭州貿易暨投資辦事處代表Patrick Hafenstein 在誠品行旅大樓簽署兩市教育合作備忘錄， 並互贈雙方教育互惠合作禮物。

台北市教育局綜合企畫科長諶亦聰說明，該教育旅行計畫申請對象，為北市國中九年級到高中二年級的學生，基本門檻是前三學期的成績達70分以上，品行優良，不得有記過紀錄，且英語能力要達到全民英檢中級或相當英文能力，出具相關證明。假設現就讀高一學生，需出具高一上、下學期與國中九年級下學期的成績。

諶亦聰說，該計畫6月開放遴選，除了具備成績、英語能力外，還要交出分鐘的影片，透過影片說明申請動機和未來可如何介紹黃金海岸市的交流經驗，通過書面、影片篩選後，還要進一步接受面試與簡報，由教育局與澳洲辦事處人員共同面試，了解口說表達，錄取後才會分發到黃金海岸市各校與寄宿家庭交流。

該計畫的優點，是20名學生只需要負擔護照與簽證的費用，其他機票、住宿、生活費均提供獎學金，讓孩子9月8日至9月22日至黃金海岸市當地遊學；今年釋出20個名額，每人約可幫家庭省下約20萬元遊學經費；教育局補充，如獲選學生為弱勢家庭，教育局可視情況給予專案協助。

教育局表示，北市也將於明年遴選多媒體動畫與航空類2團技職海外見習團至黃金海岸市，強化學生語言溝通及技術交流，建立雙方友伴關係，兩市教育合作朝具體及長期關係經營。

台北市與澳洲昆士蘭省黃金海岸市今日正式簽署兩市教育合作備忘錄。記者魏莨伊／攝影
台北市與澳洲昆士蘭省黃金海岸市今日正式簽署兩市教育合作備忘錄。記者魏莨伊／攝影
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北市教育局遊學

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