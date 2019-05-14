汐止網球場地面隆起 進場整修保安全

2019-05-14 19:41 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止網球場鋪面就因為滲水隆起，市議員白珮茹特地前往關心施工狀況還有進度。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 位在高速公路橋下的汐止網球場，雖然，全新的球場設施不錯，不過，才使用不到兩年，鋪面就因為滲水隆起，造成民眾在打球時容易受傷，因為，還在保固期內，今(14)日包商也進場整修，議員白珮茹特地前往關心施工狀況還有進度。

汐止網球場，每天都吸引不少人來這裡打球，而本身就有打網球、甚至參加全國比賽的議員白珮茹，也在啟用時自己上場打球試場地，只是從106年6月啟用到現在，才不到兩年的時間，鋪面已經多處損壞隆起，打網球跑起來容易踢到很危險。

市議員白珮茹說，因為網球是一項非常劇烈的運動，在高速跑步的時候，如果鋪面隆起很容易造成球員受傷，目前的球場還沒到三年，就已經有滲水，水跑進去鋪面就會隆起，那上次已經有修補過，但還是又壞了，所以又有鄉親來反應。

橋下共有兩個網球場，目前就是靠近遊樂設施這一個容易損壞，短短兩年這已經是第二次修補，這次工人先將隆起的部分割掉，再塗一層油防水，接著再補一層漆，預計這兩天就會完成。

白珮茹表示，前幾天有來會勘過，今天包商進場整修，當初蓋這個球場花了很多錢，保固三年，目前還在保固期，包商進場是就保固合約針對破損鋪面的維修，那也希望修好後，大家可以愛惜使用，恢復兩個場地，讓球員使用更舒適安全。