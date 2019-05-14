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咖啡課教戚風蛋糕 汐止議員傳授秘訣

2019-05-14 19:42觀天下 記者陳惠玲／汐止報導

新北市議員周雅玲開辦的咖啡課程廣受歡迎，身為學姊的市議員周雅玲希望大家回去後要勤...
新北市議員周雅玲開辦的咖啡課程廣受歡迎，身為學姊的市議員周雅玲希望大家回去後要勤奮練習，不要怕失敗。 圖／觀天下有線電視提供
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新北市議員周雅玲開辦的咖啡課程廣受歡迎，今(14)日在汐止行政中心一樓的咖啡課程，老師不但教怎麼樣沖一杯好咖啡，也教作戚風蛋糕，身為學姊的市議員周雅玲也以自己的經驗，希望大家回去後要勤奮練習，不要怕失敗。

市議員周雅玲指出，今天老師教了我們古早味的戚風蛋糕，教的過程，同學們也很驚訝，原來這麼簡單就可以做出經濟又實惠的美味蛋糕，那老師今天還加了自己私蜜的葡萄乾，為古早味蛋糕附加了不同的風味，那我也鼓勵同學，回去後要勤奮動手做，因為，每個人的手工做出來的口味都不同。

周雅玲說，第一次做的時候，蛋糕都送進烤箱了，才發現低粉、泡打粉都還沒放，所以，學習過程中真的有很多的樂趣，最重要是從失敗中不斷學習，我已經做了上百顆的蛋了，以一個蛋糕五顆蛋來說，也做了二十個蛋糕了，就因為做的都不是很成功完美，所以，也讓我一直想要不斷學習。

老師唐芯表示，今天教的是戚風蛋糕，材料、過程學員們都有看到，但真的很希望大家回去後，可以真的練習，因為戚風蛋糕真的是非常好吃，而且自己做的，吃的健康又安心。

幾堂課下來，學員們說，以前都是水按了就沖下去，現在來學了，才知道咖啡要慢慢沖，多優雅，不論沖出來味道如何，自己沖的咖啡就是很有成就感。當天熱騰騰戚風蛋糕出爐，等涼了之後，讓學員們分享，也吃吃看口感，喝著自己沖的好咖啡，配上當天現做剛出爐的手工蛋糕，難怪學員每個星期都好期待這門課。

咖啡

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