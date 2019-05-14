支持淡北道發起連署 公共平台3天近千人

2019-05-14 19:42 觀天下 記者許端驛／淡水報導



淡水在地居民所組成的支持淡北道路聯盟，在行政院的公共政策網路參與平台發起附議連署，已經有958人附議。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 上星期在環保署環評大會，審查「淡北河北側沿河平面道路工程」環評案，送回專案小組再審，對此，淡水在地居民所組成的支持淡北道路聯盟發起人張連榮，立即在行政院的公共政策網路參與平台發起附議連署，經過三天的附議提案，已經有958人附議。

「淡北河北側沿河平面道路工程」環評案，新北市長侯友宜親自率領市府團隊，希望這次審議，是最後一次「重考」，但是結果不盡理想，環評委員投票表決，5票贊成開發、5票反對開發、3票沒有出席無效票。主席最後裁示，開發單位應在7月31日前補充修正，送回專案小組再審」。對此淡水在地居民所組成的支持淡北道路聯盟發起人，就決定立即在國發會的公共政策網路參與平台，發起附議連署。

支持淡北道路聯盟發起人張連榮表示，經過三天的附議提案，現在已經有958人附議，但距離門檻五千人還有一段距離希望能夠透過這一次的提案，號召支持改善淡水及北海岸聯外交通的民眾，一起向中央行中院來表達訴求，喚起中央對地方建設的重視。而這一份提案要在六十天內超過5000人附議，行政院就必需做出回應。

支持淡北道路聯盟發起人張連榮表示，監察院在今年3月7日，已經糾正行政院應督促所屬，儘速完成淡水的聯外交通系統，但行政院仍然無動於衷，加上環評打回專案小組，才決定號召連署，而這一份提案要在六十天內超過5000人附議，行政院就必需做出回應。

發起人張連榮表示，淡北道路設計並不會破壞紅樹林生態，對於竹圍地區會更加改善台2線的交通狀況，因此也希望透過連署平台，來表達淡水人對於交通紓解需求。