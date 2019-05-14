台北市培訓防災士 攜手企業多元召募

2019-05-14 17:53 中央社 台北14日電



台北市消防局今天表示，去年起推動北市版防災士制度，為接軌中央，今年規劃辦理14梯次培訓，針對民間企業、四大超商及在地商圈推廣、召募，民眾即日起可上網報名。

北市消今天在信義區公所舉辦「台北市防災士培訓暨推廣」記者會，台北市副市長鄧家基出席主持，除邀集各里鄰志工及具防災熱忱人士共同參與外，也針對民間企業、四大超商及在地商圈進行推廣與召募。

鄧家基致詞表示，受到氣候、環境變遷影響，台灣面臨天然災害頻率增加、災害規模也有擴大趨勢，所以台北市政府積極推動各項自主防災措施，在防災士培訓推動上採取「由內而外，由公而私」召募策略。

他指出，首先從里幹事及北市各防災任務型學校開始，再進而推廣到軍方後備體系、退休公務人員、北市府各領域防災志工，以及民間企業包括便利商店、長照機構等與具防災熱忱的市民。

鄧家基說，以基層的區公所為主體，擴大培育民間各領域防災種子人員，由民眾自身防災需求與整備為考量，進而與公部門建立伙伴關係，預計北市456里在未來3年內都能具備優秀的防災士。

北市消表示，為因應都市複合式災害頻傳，去年起建立結合「自助」「互助」及「公助」的北市版防災士制度，現已培訓暨認證415名合格防災士；為進一步接軌內政部所推動全國防災士認證制度，今年邀集四大超商、信義商圈業者、全聯實業有限公司及信義房屋等企業共襄盛舉。

北市消說，北市防災士今年已規劃辦理14梯次培訓，結合理論講解和實務操作，強化學員防災技能，凡年滿18歲、國中以上學歷市民即起可上網報名，目前包括北投區、內湖區、中正區、文山區及南港區仍有名額；完訓後還會進行學科及術科測驗，才能取得認證成為合格防災士。