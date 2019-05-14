快搶！賀人口破400萬 新北運動中心發限量免費體驗券

2019-05-14 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市長侯友宜於5月1日表示，新北市人口突破400萬人，為了慶祝新北市推出第二彈感謝祭，只要是新北市民，在限定日期到指定運動中心服務台，就能領取限量400張免費體驗卷。

新北市已在4月27日時達到400萬人口數，而第400萬人是設籍在新莊的越南新住民女兒楊小妹，新北汐止國民運動中心在臉書發文表示，新北市府為了慶祝突破400萬人口，特別推出第二彈感謝祭，讓市民朋友能免費體驗體適能中心或游泳池。

只要是新北市民並持身分證名文件，在5月15日到31日限定的期間內，到新北指定的13間國民運動中心服務台，就能領取限量400張免費體驗卷，每個人限領一張，汐止國民運動中心則將會在5月28日營業時間開始發放免費體驗券。