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8年級女青農打造「蝠祿地瓜」 來農場還能看到蝙蝠

2019-05-14 15:43聯合報 記者江婉儀╱即時報導

8年級生的陳琬婷，在大學畢業後，回到位在金山的家裡耕作，因為堅持不使用殺草劑和化學藥劑，農場原生環境相當完整，在農場某間廢棄的農舍中，棲息了300多隻葉鼻蝠，成為農場特色，農場主要農產品是地瓜，也把蝙蝠跟地瓜合在一起，取名為「蝠祿地瓜」。

今年28歲的陳琬婷，在大學畢業之後回到家裡耕作，陳琬婷說，她在6年前回到家裡務農，那時在家裡某間廢棄的農舍一樓，發現有300多隻葉鼻蝠，一般人對於蝙蝠的印象都覺得都會覺得很可怕，但她在查資料、加入台灣蝙蝠學會後，才發現蝙蝠對生態、農夫其實有很大的幫助，因為蝙蝠可以吃掉許多害蟲，所以她把蝙蝠跟地瓜合在一起，取名為「蝠祿地瓜」。

陳琬婷說，這間農舍分成2個樓層使用，1樓是給蝙蝠居住，在白天的時候也可以看見蝙蝠在屋內倒掛休息，提醒遊客來農場時，在1樓記得輕聲細語，不要打擾蝙蝠休息；2樓則是用來給遊客進行生態教育課程、食農教育、DIY體驗等，雖然都在同一棟建築物活動，但也跟蝙蝠和平相處很多年。

陳琬婷表示，家裡的農場位在金山區五湖里，除了蝙蝠以外，也有山羌、水鹿、山豬等許多野生動物，為了保護這些動物，農場不噴灑任何農業，也不去獵捕牠們。

「現在學校主要偏重食農教育，希望能將生態教育的部份讓學生了解，也將蝙蝠的教案帶進學校。」陳琬婷說，她念了7年的農業，除了希望能跟家人一起經營農場，也希望將生態教育讓更多人認識，也期望讓大家更加認識蝙蝠。

地瓜是農場的主要農產物，也把蝙蝠跟地瓜合在一起，取名為「蝠祿地瓜」。圖／遠足生態...
地瓜是農場的主要農產物，也把蝙蝠跟地瓜合在一起，取名為「蝠祿地瓜」。圖／遠足生態農場提供
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陳琬婷說，現在農舍一樓棲息了300多隻蝙蝠。圖／遠足生態農場提供
陳琬婷說，現在農舍一樓棲息了300多隻蝙蝠。圖／遠足生態農場提供
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農舍2樓則是用來給遊客進行生態教育課程、食農教育、DIY體驗。圖／遠足生態農場提...
農舍2樓則是用來給遊客進行生態教育課程、食農教育、DIY體驗。圖／遠足生態農場提供
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台灣蝙蝠學會農舍食農教育

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