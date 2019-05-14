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自製LED燈泡、雲端控制電器 新北暑期育樂營開跑

2019-05-14 13:42聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

新北市教育局今天舉辦育樂營開跑記者會，其中「旅館達人鋪床-智光商工開設之職探營隊...
新北市教育局今天舉辦育樂營開跑記者會，其中「旅館達人鋪床-智光商工開設之職探營隊」讓學生體驗專業鋪床技巧。記者張曼蘋／攝影
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108年暑期育樂營報名開跑了！新北市教育局每年都會在暑假舉辦多元有趣的營隊，今年育樂營更超過1000梯次的特色營隊，包括拓客任務（World Talk Task）」英語暑期育樂營、重慶國小太陽能探險隊等，這次更首辦21梯次的國中生親子職業試探育樂營，希望透過親子共學，增進情感交流。

新北市教育局今天舉辦育樂營開跑記者會，由安溪國中學生搶先體驗特色育樂營，包括巧克力花束製作、旅館實務鋪床及旅館實務浴巾摺疊活動，學生們玩得不亦樂乎，現場氣氛十分歡樂。

新北市教育局長張明文表示，每年暑假舉辦營隊讓學生有更多選擇，同時可探索興趣，今年更首次開辦職探親子營隊，例如泰山高中的「親子營隊-Webduino Smart 雲端物聯網 x LINE應用育樂營」，讓雲端物聯網不再遙不可及，簡單幾個步驟就可以輕易完成，即使人在外面，只要對著手機下達指令，就可控制家裡電器產品，可應用於緊急求救通知或居家防盜系統，透過親子共學的增進情感交流。

此外，張明文表示，親子職業試探育樂營還可以自製家用LED燈泡製作DIY體驗營、家庭MV剪輯與製作等提供全程免費的「親子動手做」的特色體驗課程，讓學生及家長利用假期的課餘時間，體驗技職教育的樂趣、太陽能探險隊、奧瑞岡辯論社等各項營隊，自15日起陸續可報名參加，相關訊息可上「新北市中小學寒暑期育樂營專屬網站（http://camp.ntpc.edu.tw）」查詢。

智光商工開設之職探營隊則是讓學生體驗棉花糖花束課程，依照自己的設計變化出符合四季...
智光商工開設之職探營隊則是讓學生體驗棉花糖花束課程，依照自己的設計變化出符合四季或母親節之作品。記者張曼蘋／攝影
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