學生發祭品文tag她果然失血 高嘉瑜：學學世堅哥，記得兌現

2019-05-14 14:08 聯合新聞網 綜合報導



雖然高嘉瑜最近戲稱自己鄉民女神的地位已被質詢韓國瑜時翻白眼的黃捷取代，但她在年輕族群中的受歡迎的程度其實不減，常在網路上被學生們貼標籤點名，成為各類祭品文的主角。

台北市議員高嘉瑜因形象親民，很受年輕族群喜愛。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

最近有學生在「靠北興國2.0」中發文「如果高嘉瑜來這留言，請全校學生喝麥香紅茶」，高嘉瑜在回應中被tag指稱「靠你了」，立刻釣出本人回應「齁全校有幾多人啦」。日前在「新告白延平中學」中也有學生指名「如果高嘉瑜來這留言，我送一百份福利社雞排」，引來高嘉瑜現身回應「我也要吃」。兩則發文的關注度也因此立刻大升，一堆人搶著留言「卡位」、「朝聖」。

網友笑稱靠高嘉瑜就吃喝不盡了。圖擷自 FB: 靠北興國2.0 FB:高嘉瑜 分享 facebook

對於同學們履發祭品文tag她的行為，高嘉瑜今日在個人臉書上發文提醒「隨便tag、發祭品文的小朋友，請記得兌現」，同時不忘調侃「學學真男人世堅哥」。

高嘉瑜和學生們的互動被稱高招圈粉「我變成頭號粉絲」，雖然有人擔心小朋友沒錢「最後家長收拾」，卻得到回應「學校不到千人費用不到萬元，卻讓國民議員女神+<><親自回覆」是賺到。有些網友依樣畫葫蘆，在回應裡發文「如果+<><來這邊留言，我就娶她、照顧她一輩子」、「如果高嘉瑜在我配偶欄簽名，我送100份雞排北車發」，則被譏這招太多人用過了，從來沒人成功過。