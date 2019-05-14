親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

做20年醫生決定給自己一刀 婦科醫談「自宮」歷程

學生發祭品文tag她果然失血 高嘉瑜：學學世堅哥，記得兌現

2019-05-14 14:08聯合新聞網 綜合報導

雖然高嘉瑜最近戲稱自己鄉民女神的地位已被質詢韓國瑜時翻白眼的黃捷取代，但她在年輕族群中的受歡迎的程度其實不減，常在網路上被學生們貼標籤點名，成為各類祭品文的主角。

台北市議員高嘉瑜因形象親民，很受年輕族群喜愛。圖／聯合報系資料照片
台北市議員高嘉瑜因形象親民，很受年輕族群喜愛。圖／聯合報系資料照片
分享

最近有學生在「靠北興國2.0」中發文「如果高嘉瑜來這留言，請全校學生喝麥香紅茶」，高嘉瑜在回應中被tag指稱「靠你了」，立刻釣出本人回應「齁全校有幾多人啦」。日前在「新告白延平中學」中也有學生指名「如果高嘉瑜來這留言，我送一百份福利社雞排」，引來高嘉瑜現身回應「我也要吃」。兩則發文的關注度也因此立刻大升，一堆人搶著留言「卡位」、「朝聖」。

網友笑稱靠高嘉瑜就吃喝不盡了。圖擷自 FB: 靠北興國2.0 FB:高嘉瑜
網友笑稱靠高嘉瑜就吃喝不盡了。圖擷自 FB: 靠北興國2.0 FB:高嘉瑜
分享

對於同學們履發祭品文tag她的行為，高嘉瑜今日在個人臉書上發文提醒「隨便tag、發祭品文的小朋友，請記得兌現」，同時不忘調侃「學學真男人世堅哥」。

高嘉瑜和學生們的互動被稱高招圈粉「我變成頭號粉絲」，雖然有人擔心小朋友沒錢「最後家長收拾」，卻得到回應「學校不到千人費用不到萬元，卻讓國民議員女神+<><親自回覆」是賺到。有些網友依樣畫葫蘆，在回應裡發文「如果+<><來這邊留言，我就娶她、照顧她一輩子」、「如果高嘉瑜在我配偶欄簽名，我送100份雞排北車發」，則被譏這招太多人用過了，從來沒人成功過。

高嘉瑜

相關新聞

524同婚上路 北市府將舉辦戶外婚禮派對

2019-05-14 14:54

城隍香火代代傳傳 霞海城隍文化節

2019-05-14 13:45

新北辦自造者嘉年華會 他帶來這機器可享受初吻

2019-05-14 13:33

落後雙北20年 林右昌：增人加預算、一區一特色公園

2019-05-14 12:32

音樂界期待 北流明年第二季完工、7月開始排節目

2019-05-14 11:49

解決貢寮鮑產業問題 新北作為有成效

2019-05-14 11:16

新北首辦「齋戒月走讀」 與500名穆斯林吃開齋飯

2019-05-14 10:55

台南綠能屋頂營運商選出 協助市民設置太陽光電系統

2019-05-14 10:45

新北鼓藝節17日登場 7國21隊鼓舞

2019-05-14 00:36

5月20日至6月4日 貓纜檢修暫停

2019-05-14 00:13

里長大小聲／許春騰建議 里工作費彈性使用

2019-05-13 23:43

福和國中自造中心 培養學生動手做

2019-05-13 23:39

查詢山坡地、土石流 e點便知

2019-05-13 23:35

新北蝶豆花店家 周內清查完

2019-05-13 23:28

里長大小聲／老人共餐申請補助 吳祚榮盼彈性便民

2019-05-13 23:24

里里都有銀髮俱樂部 新北5區達標

2019-05-13 23:23

超商、咖啡店騎樓禁菸 北市1個月內完成評估

2019-05-13 23:22

北市托嬰中心違規資料難查 將統整網站

2019-05-13 23:18

碧湖清淤 官員：要等25年 氣炸議員

2019-05-13 23:15

壓力大嗎？心理師進駐北市府 試辦「市民心理諮詢站」

2019-05-13 20:57

勤儉持家 新莊91歲徐女士獲模範母親

2019-05-13 19:38

淡水籃球場地裂損 地方爭取經費改善

2019-05-13 19:37

推線上取號快易通 汐止5月報稅好輕鬆

2019-05-13 19:36

汐止新闢小公園 景觀營造要植栽美化

2019-05-13 19:35

貢寮福連里彩繪浮球 胖丁、細菌人活現

2019-05-13 19:35

為2020「招兵買馬」？柯文哲延攬外交官周台竹入市府

2019-05-13 19:34

海祭來了！ 獨立音樂大賞開始徵件

2019-05-13 17:55

蝶豆花引食安疑慮沒人查？ 新北：一周內清查完畢

2019-05-13 16:01

新北廣設銀髮俱樂部 老來伴更健康

2019-05-13 14:27

台中購物節送千萬豪宅 想要哪棟開放票選

2019-05-13 13:22

2019新北國際鼓藝節 國寶製鼓達人要喚起鼓的重視

2019-05-13 12:47

新北土石流守護神 用Line聊天還知防災資訊

2019-05-13 11:45

防老得快 新北里里廣設銀髮俱樂部

2019-05-13 10:22

調解高手郭麗雯 處理勞資情緒 開啟對話

2019-04-26 00:01

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

上星期2天賺24K 女果農今交更多卵片進帳26.7K

2019-05-13 20:53

高雄金鑽鳳梨大陸上架 網友：謝謝民進黨放棄吳芳銘

2019-05-13 18:25

美國軍火商來台看上無患子 訂製「火藥皂」搭配槍械販售

2019-05-13 18:51

學生發祭品文tag她果然失血 高嘉瑜：學學世堅哥，記得兌現

2019-05-14 14:08

屏東「小黃」未跳表成陋習 這名運將PO文讓網友爆讚

2019-05-13 21:11

地方回饋金用途 韓國瑜：買油與醋別混一起

2019-05-13 16:17

母子摘椿象卵片 再賺2.6萬元外快

2019-05-13 23:43

青草茶站一邊！ 屏東潮州人喝「葯茶」消暑氣

2019-05-14 09:17

花蓮縣長徐榛蔚首次議會施政報告 3萬多字2個半小時唸完

2019-05-13 18:32

為2020「招兵買馬」？柯文哲延攬外交官周台竹入市府

2019-05-13 19:34

拚外銷！16.8噸雲林金鑽鳳梨出口大陸

2019-05-13 15:56

台東熱氣球嘉年華 首度跨海到綠島辦光雕音樂會

2019-05-14 07:54

接棒伯朗大道金城武樹 大水車成台東池上新景點

2019-05-14 07:44

蝶豆花引食安疑慮沒人查？ 新北：一周內清查完畢

2019-05-13 16:01

台東消失的創作藝術品「陽台」 遊客：靠想像！

2019-05-14 11:35

苗栗家扶「用愛包圍」達標 小萱家變舒適溫暖

2019-05-13 16:55

嘉市學生熱舞擊退困境 成為冰鎮微電影主角

2019-05-14 12:03

不臭了！ 高雄民生大排魚群優游

2019-05-13 23:41

落後雙北20年 林右昌：增人加預算、一區一特色公園

2019-05-14 12:32

竹市通盤檢討恐將竹縣3.8億土地變公園 竹縣議員籲護產

2019-05-14 14:48

紫斑蝶變裝路跑報名被秒殺 當天將開放100名現場報名

2019-05-14 11:55

屏東今年最大黑鮪魚396公斤 漁民：在早年算小的

2019-05-14 11:05

山東蔬果博覽會台中9天賣8萬 農業局：去釣大魚

2019-05-14 10:54

等了半世紀 高市阿蓮407戶不再怕救護車迷路

2019-05-13 18:28

廢棄竹席變身迷你總統府 有人訂來送給小英

2019-05-14 07:49

雲林垃圾解袋稽查 部分鄉鎮逾半不合格

2019-05-14 13:28

台東廚餘處理每噸4800元 議員要求縣環保局降價

2019-05-13 17:20

中庄調整池旁濫倒廢土 埋暗管汙泥水恐外流

2019-05-13 17:11

違章工廠就地合法？ 農民揚言上街

2019-05-13 23:32

尖石後山道路破損 竹縣議員：影響通行、農產品易碰撞

2019-05-13 15:45

宜蘭澳花「無醫村」重建衛生室 村民：感謝沒忘記我們

2019-05-13 16:27

台東縣百歲「蘇鐵」將受列管保護

2019-05-14 11:48

影／潘孟安再展超強記憶力 屏縣議員大讚還要韓國瑜多學學

2019-05-14 14:55

乳牛業開放移工 神農獎得主不解：肉牛戶也缺工

2019-05-13 17:26

南投拚觀光 九九峰擬設氦氣球載客

2019-05-13 23:52

150度迴轉 基隆城際轉運站動線挨轟

2019-05-14 00:31

林永村一生辛苦收集笨港文物 2萬多件全數捐給雲林縣府

2019-05-13 19:32

車禍死亡人數倍增 高市今起大執法

2019-05-14 11:36

飲憂！大溪中庄調整池鄰地 挖洞倒廢土

2019-05-13 23:47

總統必來的義民廟 董事會遲未改選 竹縣府：九月底完成

2019-05-14 11:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top