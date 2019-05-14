落後雙北20年 林右昌：增人加預算、一區一特色公園

2019-05-14 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市議會定期會今天報告市府針對社區公園、山海步道、景觀公園、兒童公園等規畫，多名議員指基隆市很多社區公園欠缺維護，也沒特色，多遊罐頭遊具，損壞多時也沒有修理，要求市和和新北市、台北市多學學，建置特色公園。市長林右昌說，以前沒有公園專責單位，經費也不足，差台北新北20年，他上任後逐年提高預算，且去年成立公園管理科，「一區一特色公園」是未來努力的方向，加強公園及系統綠帶的建置經，將是他未來3年多最重要的目標及施政。

議員陳薇仲說，台北市有很多特色公園，不是砸了多少錢，而是藝術、在地青年團體的導入，打造一個孩子喜歡的公園，只要有用心的設計、在地年輕團隊的投入，面積小的公園，只花4百到7百的公園也可以完全不一樣，基隆樂見公園管理科的成立很新，重新思考公園的定位和任務。

議員張之豪表示，樂見有公園管理科的成立，可以和社區緊密結合。議員王醒之建議，要有跨局處的思考，打造有在地特色的鄰里公園，市長一直強調觀光，這個城市需要被行銷，公園可以分類、步道可以分級、遊具可以分眾，把公園的想像往後想5年，10年。

議員張灝翰指出，對公園未來規畫設計和公園建置，市府可以成立跨局處平台，把使用者的經驗導入。議員張秉鈞說，各縣市興起特色公園的潮流，在台北市，新北市，台中市都有，一區一特色公園，大家可以共同討論，找出大家想要的公園。

議員童子瑋認為，光靠硬體的改造不夠，要有更多的資源，落實公民參與，讓公園更有特色，是親子成長的地方，融入每一個里的特色，有有昆蟲、蔬菜等主題。但議員楊石城指維護更重要，很多地方設了但都沒人管。議員林旻勳也指很多鄰里公園損壞，公所沒有經費維管，公園科已成立，要編列足夠經費，2公頃以下由區公所興建維護，要編列圖定維護經費，定期巡檢查報。

市長林右昌說，他剛上任之初，公園並沒有系統發展策略，也沒有專責單位，以前拿圖照抄，白鐵欄干，加上罐頭遊具，和台北新北差了20年，這幾年做了一些努力，過去一整年只有500萬元，台北市一個區就6千萬元經費，根本不能比，基隆連基本維護都不足，壞了都不能修。