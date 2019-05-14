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環保局徵85名儲備駕駛 月薪可達40K

2019-05-14 12:02聯合報 記者翁浩然╱即時報導

北市環保局委託北市就業服務處辦理「108年儲備駕駛甄試」預計錄取85名儲備駕駛，未來薪資最高可達4萬元；甄試共分為筆試及路考測驗，有興趣的民眾可於29日到31日到北市府位在萬華車站旁的第二行政中心2樓現場報名，至於簡章配合市府e化政策統一，則由就業服務處公告上網，供民眾自行下載。

環保局表示，儲備駕駛甄試應考條件為中華民國國籍、於北市設籍滿4個月以上，即今年1月30日以前設籍者；若為大陸地區人民來台定居者，依台灣地區與大陸地區人民關係條例第21條規定，則須設籍滿10年，即98年5月30日以前設籍者。學歷則要求國中（含）以上畢業或具同等學力程度證明，並持有大貨車、大客車或聯結車有效職業駕照。

甄試招考預計錄取一般類組59名、保障類組26名共85名儲備駕駛，預定今年7月21日舉行筆試，筆試測驗考「環保常識及交通法規」1科，「環保常識」題目由公告題庫中抽題；至於路考測驗則會另行通知。

環保局表示，報名及甄試簡章、「環保常識」試題題庫等相關訊息將刊登於北市就業服務處網站「最新消息區」，網址：http://eso.gov.taipei、台北人力銀行網站（https://www.okwork.taipei）及北市環保局網站（http://www.dep.gov.taipei）三處供民眾下載。

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