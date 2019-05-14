台南綠能屋頂營運商選出 協助市民設置太陽光電系統

2019-05-14 10:45 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市推廣綠能政策，推動「綠能屋頂全民參與」，上周完成台南市中西區、北區、東區、南區、安南區、安平區遴選案，由加州儲能公司得標，這也是繼去年新市區後第二案。未來將可協助該區域市民設置屋頂太陽光電系統。

市府經發局表示，有意願參與綠能屋頂的市民，可免出資將屋頂「出租」給營運商進行改建，營運長達20年，提供至少10%躉購費率回饋金給民眾，另外回饋3%躉購費率給地方政府，做為發展綠能建設之用；以一般透天厝30坪屋頂，設置10瓩計算，每月平均約可獲得約650元回饋金。

此外，綠能屋頂亦可提升屋頂結構安全，並達到良好隔熱效果降低室內溫度且太陽能為潔淨能源，裝設綠能屋頂對改善空氣品質亦有良好助益，歡迎市民一同共襄盛舉。

經發局指出，為配合綠能屋頂政策，經濟部與內政部修正「設置再生能源設施免請領雜項執照標準」相關規定，放寬支撐架得結合新設頂蓋且高度4.5公尺以下免申請雜項執照。