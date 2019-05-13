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超商、咖啡店騎樓禁菸 北市1個月內完成評估

2019-05-13 23:22聯合報 記者邱瓊玉／台北報導

北市600多個公園綠地全面禁菸，但北市議員陳怡君接獲民眾反映，捷運中山站線型公園...
北市600多個公園綠地全面禁菸，但北市議員陳怡君接獲民眾反映，捷運中山站線型公園明明是公園，卻見民眾大喇喇抽菸，地上隨處可見菸蒂。 圖／市議員陳怡君研究室提供
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配合菸害防制法，北市600多個公園綠地從2014年全面禁菸，不過台北市議員陳怡君近來卻接獲民眾反映，捷運中山站的「線型公園」明明也叫「公園」，卻經常見到民眾大喇喇公園內抽菸，地上到處菸蒂，質疑法規有漏洞。

對此，北市衛生局表示，會連同連鎖超商咖啡店騎樓禁菸案一同研議，預計一個月內出爐。

位在捷運中山站旁的線型公園，因地近南西商圈，又有不少裝置藝術，深受年輕人喜愛，無論是平假日，都常可見到許多民眾在此散步逛街。

陳怡君表示，線型公園由台北捷運公司管理，屬於交通用地，而非衛福部公告的公園禁菸範圍，導致明明叫做「公園」，卻不受禁菸規範，隨處可見民眾吸菸。

陳怡君指出，線型公園人潮相當多，應該要像花博公園、新生公園一樣設置吸菸亭，或是讓業者認養吸菸亭，讓菸蒂更集中，避免環境汙染外，也讓逛街民眾有個清新環境。

此外，新北市日前宣布連鎖超商及咖啡店騎樓即日起禁菸，不少民眾希望台北市跟進，不料北市衛生局長黃世傑昨在議場答詢時說，要先看新北禁菸成效，再決定是否試辦，引起議員不滿。

市議員高嘉瑜表示，環保局光是去年取締亂丟菸蒂件數多達960件，但衛生局取締違規吸菸件數僅31件，質疑衛生局取締不力。

環保局長劉銘龍解釋，衛生局是針對吸菸當場告發，環保局則是包含禁菸以外的亂丟菸蒂也一同取締，兩者才會有落差。

禁菸捷運超商咖啡抽菸

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