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壓力大嗎？心理師進駐北市府 試辦「市民心理諮詢站」

2019-05-13 20:57聯合報 記者翁浩然╱即時報導

北市衛生局發現，越來越多人尋求社區心理諮詢服務，去年就診人數達2262人，已比104年上升65%，顯示需求增加；衛生局因此與北市諮商心理師公會合作於市府1樓東區試辦「市民心理諮詢站」，5月21日到10月31日，每周二、四的中午12點半到下午1點半供民眾免費諮詢，12點10分起接受現場登記，每日2個名額。

獨生女莉文三年前因母親罹癌過世、父親中風，蠟燭兩頭燒，既要負擔家計又要照顧臥床父親；雖有居服員協助喘息照顧及中低收入補助，但莉文常覺得很無助、撐不下去，因心理壓力和憂鬱情緒影響工作表現，又自責對父親不耐煩。

莉文在接受心理諮商服務後，終於釋放多年照顧父母的壓力，重新面對母親過世的哀傷，在調整生活步調後，逐漸恢復工作專注，重獲主管認可，而工作壓力降低後，照顧父親時也不再沮喪發怒。

北市諮商心理師公會理事長李玉嬋表示，心理諮商可協助民眾重新找回生活的安心感，到北市府服務的諮商心理師都是具有心理健康促進、心理諮商與心理治療、心理衡鑑的專業醫事人員，平時在醫療院所、學校、社區心理所提供專業心理服務，都是具有多年的經驗。

衛生局表示，市民心理諮詢站5月21日到10月底，每周二、四中午由專業諮商心理師在市府大樓1樓東區祕書處市民服務組駐點，提供民眾現場免費心理諮詢、心理健康BMI檢測、危機因應及壓力調適等，協助民眾自我關照心理健康狀態，並尋求適切資源，早期檢測早期治療。

北市衛生局與北市諮商心理師公會合作於市府1樓東區試辦「市民心理諮詢站」，5月21...
北市衛生局與北市諮商心理師公會合作於市府1樓東區試辦「市民心理諮詢站」，5月21日到10月31日，每周二、四的中午供民眾免費諮詢。圖／北市衛生局提供
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