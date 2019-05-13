為2020「招兵買馬」? 柯Ｐ延攬外交官周台竹
儘管未鬆口是否要參選2020，不過台北市長柯文哲私下卻是動作頻頻，不僅成立「國際政經戰情室」，分析國際情勢外，如今更延攬前駐荷蘭代表周台竹，出任台北市國際事務委員會副主委，有意借重周台竹的外交長才，強化北市府在國際事務上的推動。
對此，北市府副發言人柯昱安證實，周台竹將加入台北市政府團隊，未來將會負責國際事務相關業務，借重其外交長才，預計6月1日正式上任。
曾派駐美國、歐洲、南非、加勒比海的周台竹，國際外交經驗豐富。近柯人士表示，柯文哲去年到荷蘭參訪時，當時就是由周台竹負責接待，雙方也因此有了交情，如今則是希望借重周台竹的長才，推動台北市城市外交。
實際上，柯文哲近來對「國際局勢」相當關心，不僅成立戰情室，專門分析國際情勢外，訪美期間更順勢拋出「親美友中」主張，引發不少智庫學者討論，不過在國內依舊曝光度不足，如今找來周台竹，則是希望讓北市的外交策略、交流，可以更亮眼。
在外交界任職30多年的周台竹，中央警察大學行政系畢業、美國喬治華盛頓大學外交研究所碩士、哈佛大學甘迺迪政府學院高階文官班結業，曾任駐紐約辦事處副處長、駐聖露西亞大使、北美事務協調委員會秘書長、國際組織司司長，2015年6月起擔任駐荷蘭代表，至2018年12月離任回台，如今被北市府延攬，預計6月正式上任。
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