為2020「招兵買馬」? 柯Ｐ延攬外交官周台竹

2019-05-13 19:34 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



儘管未鬆口是否要參選2020，不過台北市長柯文哲私下卻是動作頻頻，不僅成立「國際政經戰情室」，分析國際情勢外，如今更延攬前駐荷蘭代表周台竹，出任台北市國際事務委員會副主委，有意借重周台竹的外交長才，強化北市府在國際事務上的推動。

對此，北市府副發言人柯昱安證實，周台竹將加入台北市政府團隊，未來將會負責國際事務相關業務，借重其外交長才，預計6月1日正式上任。

曾派駐美國、歐洲、南非、加勒比海的周台竹，國際外交經驗豐富。近柯人士表示，柯文哲去年到荷蘭參訪時，當時就是由周台竹負責接待，雙方也因此有了交情，如今則是希望借重周台竹的長才，推動台北市城市外交。

實際上，柯文哲近來對「國際局勢」相當關心，不僅成立戰情室，專門分析國際情勢外，訪美期間更順勢拋出「親美友中」主張，引發不少智庫學者討論，不過在國內依舊曝光度不足，如今找來周台竹，則是希望讓北市的外交策略、交流，可以更亮眼。