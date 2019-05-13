推線上取號快易通 汐止5月報稅好輕鬆

2019-05-13 19:36 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



國稅局汐止稽徵所開放線上即時取號，也就是在家裡透過網路就能抽號碼牌，省時又方便。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 綜合所得稅開始申報，時間一直到5月31日為止，而為了節省民眾報稅現場等待時間，今年國稅局汐止稽徵所再推出便民新措施，開放線上即時取號，也就是在家裡透過網路就能抽號碼牌，等到時間差不多了，再到報稅現場，省時又方便。

五月綜合所得稅申報期間，國稅局汐止稽徵所位在行政中心十樓的報稅現場總是擠滿人，尤其是報稅第一天擠爆，現場等待時間最久可能要三小時，為節省民眾報稅等待時間，北區國稅局除離島之外，自108年5月1日起開放線上即時取號以及瀏覽等候人數之功能。

國稅局汐止稽徵所股長何靜宜表示，您可以到財政部北區國稅局官網，進入熱門焦點線上取號頁面，選取您要取號或瀏覽人數之行政區域及分局稽徵所，即可即時線上取號，並透過該頁面了解現場等待人數及叫號進度。

股長何靜宜指出，線上取號時請留下您的手機號碼，並使用手機拍照功能，將線上取號所產製的QRcode擷取畫面，於當日上班時間內至取號之分局、稽徵所以手機號碼或掃描QRcode之方式現場報到。

就算過號了，也不用重新抽號碼牌，等現場每呼叫3組號碼後，會插入叫號，接下來接近報稅倒數，又會是報稅人潮高峰期，民眾可以多多利用線上取號，節省現場等待時間，不過，要注意線上取號時間，報稅輕鬆又方便。