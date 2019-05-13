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批社會安全網善後多於預防 王浩：漏洞網、都在收屍

2019-05-13 17:23聯合報 記者翁浩然╱即時報導

北市日前發生「我們的」連鎖托嬰中心虐嬰致死案，其他連鎖分園也被查出有類似不當照顧嬰幼兒情況，議會民政委員會因此要求市府進行社會安全防護網、兒虐等專案報告；但議員王浩卻認為，社會局與相關局處橫向聯繫差，本該以「預防」為重的安全網，人力持續短缺也成了「漏洞網」，反而都在「收屍」善後。

社會局今與教育、衛生、勞動、民政、消防、警察局首長到議會進行社會安全防護網等專案報告，過程也說明中央核定北市去年、今年及明年的安全網人力，市府7局橫向合作、各單位針對困難個案開會研討，共進行252場，討論268案等資訊。

不過，王浩不以為然，他指出，社會局對個案掌握狀況不佳、局處橫向聯繫差，訪查有暴力風險個案時，只問親屬、鄰居，個案本人就是不訪問，也不請派出所協助維安一同去訪視，如何深入了解狀況，且個案解除列管也往往是出事，被抓去關或死亡等。

王浩也說，本該以「預防」為重的安全網，卻因以預防為主要任務的社福中心志工短缺持續沒解決而成了「漏洞網」，安全網反而都在處理「收屍」善後，安全網7局長中則居然有人現在才知道北市已啟動的「公共安全風險評估量表」，顯示縱向管理也有問題。

社會局則表示，關鍵的人力問題，中央去年10月起核定每年安全網社工人力經費，市府每月都有陸續招募社工人力，但其中社福中心召募不順，去年中央核定53人卻只進用20人，今年累積核定人力為78人，現為61人，接下來會檢討如何調整條件增加應徵者意願，另外，市府也會進入大學校園，於相關學系提前招募人才。

北市社會局今應議會民政委員會要求，與教育、衛生、勞動、民政、消防、警察局首長到議...
北市社會局今應議會民政委員會要求，與教育、衛生、勞動、民政、消防、警察局首長到議會進行社會安全防護網等專案報告。記者翁浩然／攝影
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