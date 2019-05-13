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讓政策更接地氣 新北山坡地線上查詢網頁上線囉！

2019-05-13 17:07聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

新北市農業局為落實簡政便民、智能城市，辦理水土保持審查便民服務，讓民眾可以直接用電腦或手機查詢新北市轄內土地是否座落在山坡地的範圍，今日起山坡地範圍線上查詢系統公開提供民眾使用。

自民國100年起，新北市持續辦理淡水新市鎮第一期、第二期、淡水區、三芝區、八里區、石門區、貢寮區等7個區域的山坡地畫出作業，由於每年地籍資料都會因重測或合併分割等作業，造成地號變動，導致原有山坡地範圍圖資不符合現況。

為此，農業局設立山坡地線上查詢系統，並今日上線，提供民眾查詢，同時，也請相關技師公會聯絡所屬會員測試使用，藉此彙整民眾及各單位的回饋進行微調及優化。此次推出的山坡地範圍線上查詢系統，不但能讓民眾自行上網查詢是否為山坡地外，也提供特定水土保持區查詢，方便民眾查詢並依水土保持法的相關規定做開發使用。

農業局表示，民眾至查詢網頁後「山坡地範圍線上公開查詢系統」（www.ntpcswc.ntpc.gov.tw），選擇土地所座位的區位，並輸入地段及地號就能知道是否為法定山坡地，查詢後也能下載PDF檔留存。農業局提醒，若查詢的土地位於山坡地範圍，民眾在開發前，應先擬具水土保持申請書件並經市府核定後才能施作。

新北市農業局設立山坡地線上查詢系統並於今日正式上線，讓民眾可以直接用電腦或手機查...
新北市農業局設立山坡地線上查詢系統並於今日正式上線，讓民眾可以直接用電腦或手機查詢新北市轄內土地是否座落在山坡地的範圍。圖／新北市農業局提供
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新北市農業局設立山坡地線上查詢系統並於今日正式上線，讓民眾可以直接用電腦或手機查...
新北市農業局設立山坡地線上查詢系統並於今日正式上線，讓民眾可以直接用電腦或手機查詢新北市轄內土地是否座落在山坡地的範圍。圖／新北市農業局提供
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新北市農業局設立山坡地線上查詢系統並於今日正式上線，讓民眾可以直接用電腦或手機查詢新北市轄內土地是否座落在山坡地的範圍。圖／新北市農業局提供
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