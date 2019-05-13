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北市碧湖公園優養化嚴重 居民砲轟夏天腥臭難聞

2019-05-13 16:34聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

北市內湖路二段上的碧湖公園，屬於台北市少見的湖泊公園景區，青山綠水，還能看到不少白鷺鷥，是不少台北市民心目中的都是桃花源，不過面積高達7公頃的碧湖，近年來優養化越來越嚴重，不僅湖中常出現死魚，附近居民也抱怨每到夏天就聞到死魚味，諷刺碧湖公園成了「青山綠水、一堆死魚。」

台北市議員李明賢今天下午會同公園處、水利處官員前往會勘，詢問水利處「碧湖何時清淤」，水利處官員卻回答「依照淤泥堆積標準，還要25年」，遭李明賢砲轟這難道就是台北市政府的辦事效率

李銘賢表示，碧湖公園優養化嚴重，造成綠藻飄在湖邊一大邊，導致湖邊開始陸續有死魚，整個碧湖公園腥臭味不散，原本的幽綠色的碧湖，成了「腥臭綠毯」。

李銘賢表示，要求公園處在本月底前再增加一部電動曝氣機，水利處也應該要加強清淤，另外也要柔性勸導釣客，不要把魚飼料丟入湖中。

對此，水利處長陳郭正表示，水利處每年都會監測碧湖的底泥淤積量，但因為碧湖沒有什麼沖刷的水源問題，因此淤積量很少，同仁推算下來才會說25年，但其實水利處管的是防洪調節問題，不是水質。

陳郭正說，如果公園處認為水質優養化真的和底泥有關，水利處也願意來協助做清疏。

公園處花卉實驗中心主任宋馥華表示，103年曾找專家學者監測，當時就發現碧湖有超優養化的現象，近年來情況確實越來越嚴重，目前已加裝兩座曝氣機，每天也會派員撈死魚、垃圾。

宋馥華說，不少民眾喜歡在碧湖餵魚，導致壁湖岸邊底泥富含很多有機質，沿岸的底泥可能需要清疏，會建議水利處協助。最釜底抽薪的方式是換水，不過由於缺乏水源，因此可能要趁颱風天的時候做調節。

面積高達7公頃的碧湖，近年來優養化越來越嚴重，不僅湖中常出現死魚，附近居民也抱怨...
面積高達7公頃的碧湖，近年來優養化越來越嚴重，不僅湖中常出現死魚，附近居民也抱怨每到夏天就聞到死魚味，諷刺碧湖公園成了「青山綠水、一堆死魚」。圖／翻攝自市議員李明賢臉書
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