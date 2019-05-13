托嬰中心虐待等違規難查 北市社會局3個月內做統整網站

2019-05-13 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



托嬰中心虐嬰等不當照顧事件頻傳，北市府網站查托嬰中心資料卻零散難找，遭北市議員林穎孟質疑查評鑑成績卻看不到違規紀錄，如何讓父母安心，林因此提案要社會局建構單一網站來整合露出所有資訊，今於議會民政委員會討論提案後，社會局承諾3個月內改善。

北市日前發生評鑑甲等的「我們的」連鎖托嬰中心虐嬰致死案，其他連鎖分園也被查出有類似不當照顧嬰幼兒情況，遭市府陸續處分；社會局與相關局處長今也應議會民政委員會要求進行社會安全防護網、兒虐等專案報告。

針對托嬰中心安全問題，議員苗博雅說，「我們的」托嬰中心其實1月就發生嬰幼兒被不當關節脫臼的情況，若非家長通報，業者考量營利必然不通報，應思考如何加強業者回報，此外，市府網站上查每3年的評鑑結果，卻看不到業者違規紀錄，讓父母「送小孩去托嬰中心就像買樂透，還要碰運氣」，資訊應更公開透明、方便查詢。

林穎孟指出，現況下，北市幼兒園違法、評鑑屬教育局管轄，托育機構則屬社會局，但對父母是一樣的，兩局間資訊應整合，不應該將違法、評鑑資料都零散放置在市府網站，民眾根本不好查，看評鑑甲等卻沒法得知業者過去違規紀錄，還得另外找。

林穎孟說，市府應參考美國加州的做法，製作一套統整托嬰育幼業者資訊的網站，清楚紀錄業者基本資料、評鑑成果、違法事件內容，還要提供e-mail訂閱服務，資訊更新能寄信立刻通知家長。

社會局長陳雪慧說，托嬰業者違規資訊都有上網公布，但確實與評鑑等資訊都是個別檔案，分開處理公告，無法「一次看見」、查詢不易；她也認為e-mail訂閱服務很棒，3個月內會做好網站優化，並預計公布業者從立案以來的違規紀錄。