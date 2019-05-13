蝶豆花引食安疑慮沒人查？ 新北：一周內清查完畢

2019-05-13 16:01 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



飲料界新寵蝶豆花引發食安疑慮。圖／報系資料照片 分享 facebook 飲料界新寵蝶豆花引發食安疑慮，新北市議員張志豪今在議會質詢新北市衛生局，認為衛生局不僅沒有清查新北販售蝶豆花飲品店家，就連把關食安的食材登錄平台也登錄不完全，新北市府承諾一周內完成清查。

新北衛生局食品藥物管理科長楊舒秦說，食藥署有公佈蝶豆花可以做為食用色素，使用飲料調色並沒有違反規定，過去曾在網路販售蝶豆花進行查核，並函請業者說明使用目的，未來會清查新北飲冰品業者，並公布在衛生局網站。

張志豪指出，台南市衛生局今年3月就公告蝶豆花有安全疑慮，台北市衛生局也公告不能直接吃蝶豆花，甚至在食材登錄平台公布78家品牌中有4家販售蝶豆花飲品，且都使用「星空、北極星」命名，但新北卻未有任何資料。

張志豪還說，新北食材登錄平台登錄不全，就連速食業者也僅登錄「棒棒腿」一項，各區的食材登錄平台一家餐廳都只有一道菜，市府針對食安實在怠慢。

楊舒秦表示，過去因為沒有法源只能用輔導方式，許多店家只登錄一道料理，去年12月24日食安自治條例通過後，才有法源依據，但新北幅員廣闊，將在4年內分階段逐年納管，連鎖飲品、西式連鎖速食餐廳的要在今年底完成登錄。