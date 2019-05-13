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台中購物節送千萬豪宅 想要哪棟開放票選

2019-05-13 13:22聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

台中購物節預計7月登場，最大獎是千萬豪宅。台中市長盧秀燕今早說，大家對豪宅的定義不同，大家想要哪棟豪宅？市府會開放票選，得票數最高的那棟就送給中獎的幸運兒，稅金不必自已繳，也沒有限制交易的年限。

台中市為刺激消費，7月將推出台中購物節，消費滿500元就能抽獎，大獎包含千萬豪宅、名車、總統套房住宿、電動機車等。盧秀燕說，為擴大參與，沒有發票的攤商也可以參與，只要登記加入購物節店家，市府會提供QR Code認證，達到消費門檻就刷一下，就能參加抽獎。

盧秀燕說，台中購物節最大獎是千萬豪宅，由營建商籌組的公會來募集捐贈，到底要送哪一棟豪宅？市府將開放票選；首先由建商向台中市都發局報名登記，經過篩選後挑出10戶住宅，再開放給全國民眾票選，得票數最高的那戶就是最大獎，相關細節還在研究中。

盧秀燕強調，幸運得主不僅能獲得豪宅，連相關稅金都處理好，不必由中獎人繳交，也沒有交易限制，換句話說抽中就是得獎人的，想要馬上賣出也沒有限制。

市府強調，除了千萬豪宅，還有名車、總統套房住宿券與電動機車等大獎，多數都是向民間業者募集的，目前已有10家飯店捐贈總統套房住宿券，市府與民間攜手拚經濟，市府加強行銷，吸引大家來台中消費，民間提供獎品，也能促進消費與商機。

外界質疑若沒開發票的攤商也加入，會不會產生抽獎機會浮濫的問題？盧秀燕說，消費滿500元才能參加抽獎，相關的營業額都會被記錄，開出的抽獎機會越多，代表營業額也越高，牽涉到課稅問題，她相信業者不會拿營業額開玩笑。

台中購物節預計7月登場，消費滿額可抽最大獎千萬豪宅。台中市長盧秀燕今早說，千萬豪...
台中購物節預計7月登場，消費滿額可抽最大獎千萬豪宅。台中市長盧秀燕今早說，千萬豪宅獎品將開放票選，要送哪棟豪宅由全國民眾決定。圖／台中市新聞局提供
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