2019新北國際鼓藝節 國寶製鼓達人要喚起鼓的重視

2019-05-13 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



2019年新北市國際鼓藝節已邁向第13年，總計有7個國家、21支團隊參與。記者張曼蘋／攝影 分享 facebook

「一顆鼓要辨別好壞，需要從打5年、10年的鼓聲，鼓分活的聲音跟死的聲音，一聽便知。」今年約64歲的王錫坤是新莊响仁和鐘鼓廠第二代師傅，更有「國寶大師」的美稱。他說，一顆鼓要上漆18層，整個工法做完需要一年，「做出別人不能做出的，那才是自己的東西。」

2019年新北市國際鼓藝節已邁向第13年，今年將以享譽國際的新莊响仁和「鼓」為精神主軸，融合世界民族鼓樂，展現各國經典鼓藝饗宴，帶來世界各地傳統音樂、民俗舞蹈，打造鼓藝節多面向風格，本月17日至6月5日在新莊文化藝術中心有新莊响仁和鼓文化特展，希望藉由展出製鼓的過程，喚起更多人對傳統產業的重視。

新北市文化局表示，今年的新北市國際鼓藝節除了文化特展外，從25日開始也有一系列鼓藝表演，其中26日開幕式當天將邀請前太陽馬戲團首席舞者張逸軍編導打造全新鼓劇《鼓廠計畫》，讓民眾更了解新莊响仁和80多年追求卓越的精神，將透過「廠」、「鼓」、「畫」三階段製鼓過程鋪陳，結合身聲劇場及新北市永和區民權社區-黑狗兄黑貓姐鼓動青春隊，以肢體與劇場式鼓樂型態演出。

文化局表示，今年鼓藝節總計有7個國家、21支團隊參與，從25、26日新莊體育場陽光草坪、6月1日淡水金色水岸、6月2日空軍三重一村、6月8日土城斬龍山遺址文化公園，以及6月9日板橋非常熱區都有精彩演出，此外鼓藝節也有幻鼓樂園、我是鼓手、DIY體驗周邊活動，讓民眾感受不同國家民俗鼓樂饗宴。