貓纜5月20日起暫停營運16天 動物園6月19日起休園10天

2019-05-13 12:24 中央社 記者梁珮綺台北13日電



貓空纜車。圖／北捷提供 分享 facebook

台北捷運公司今天表示，貓空纜車將進行16天年度檢修，5月20日起至6月4日將暫停營運；而台北市立動物園則於6月19日至28日暫停對外開放，進行整體修繕。

北捷上午透過新聞稿表示，貓纜每年均依原廠建議，檢視各項設備檢修週期，展開年度設備大修及測試，以確保系統安全及穩定性，5月20日至6月4日將暫停營運，進行16天年度檢修。

北捷表示，今年檢修項目包括迂迴輪軸承、張緊液壓缸、主馬達、索輪組及車站進出口導引裝置等設備翻修，設備更新改善部分包括變頻器更換、電器控制程式設定、車站運行軌及塔柱維護上漆，另外，年度系統測試包含電氣動態、載重及運轉測試。

北捷指出，貓纜多在5月進行年度檢修，主要是避開6月至8月的落雷季，6月下旬已進入落雷頻繁季節，檢修進度恐因天候影響無法如期完成。

北捷資料顯示，貓纜在107年總運量為211萬餘人次，較106年的209萬餘人次增加2萬餘人，成長約1.1%，去年系統平均可用度為99.99%，與前年相當，顯示系統運轉穩定。

貓纜修繕完畢後，動物園將於6月19日至28日暫停對外開放，進行整體修繕，也是30多年來首見，因園方從圓山搬遷至木柵以來，每年僅農曆除夕一天不對外開放，若要進行必要維護，園方僅能安排在每個月不同星期的週一輪流休館。

在休園10天當中，動物園將進行修繕，包括個館區動物行為豐富化器具、棲架維護或重整、遊客參觀優化及建物粉刷、動物戶外活動場植栽修整、水池防漏工程等。